РОСГОССТРАХ усиливает позиции в регионе по ключевым видам

Старший Вице-президент – руководитель Блока розничного страхования компании РОСГОССТРАХ Владимир Нечепа 15 февраля посетил с рабочим визитом г. Санкт-Петербург и провел совещание с коллективом Петербургского филиала компании. На совещании подвели итоги 2016 года и обсудили перспективы развития страхового рынка в регионе в текущем году.*

«РОСГОССТРАХ уверенно сохраняет одну из лидирующих позиций на страховом рынке Санкт-Петербурга и Ленобласти. По итогам прошедшего года доля компании в регионе составила15%, – отметил он в своем выступлении. – В 2016 году компания вновь уверенно подтвердила безоговорочное лидерство в сегменте страхования квартир и домов с долей рынка 32%. За 12 месяцев, по предварительным данным, более 82 тысяч владельцев загородной недвижимости и свыше 34,5 тысяч жителей городских квартир Санкт-Петербурга и Ленобласти доверили страховую защиту своей собственности компании РОСГОССТРАХ. В непростой для всей экономики период это достижение в очередной раз подтверждает высокий уровень доверия граждан к нашей компании».

«Мы – единственная в регионе страховая компания, специалисты которой работают во всех районах города и Ленинградской области, что позволяет нам всегда быть в шаговой доступности для клиентов. Более того, мы постоянно модернизируем нашу офисную сеть, открывая удобные и современные офисы продаж с хорошей транспортной доступностью. В 2016 году было открыто восемь новых офисов, и в этом году работа в данном направлении продолжится», – отметил директор филиала компании РОСГОССТРАХ в Санкт-Петербурге и Ленобласти Игорь Лагуткин.

Старший Вице-президент компании также отметил успешное развитие сотрудничества филиала с предприятиями региона (темп роста сборов РОСГОССТРАХ по страхованию имущества юридических лиц составил 123%), а также трехкратное увеличение объемов сборов по страхованию жизни.

«Но страхование – это не только продажа полисов, это, прежде всего, урегулирование убытков, – подчеркнул директор Санкт-Петербургского филиала Игорь Лагуткин. – В прошлом году произошло знаковое для филиала событие: открыл свои двери новый Центр урегулирования убытков, отвечающий всем требованиям единого стандарта качества клиентского сервиса компании РОСГОССТРАХ, обеспеченный высокотехнологичным оборудованием и автоматизированной системой обработки документов. Всего в 2016 году филиал выплатил своим клиентам более 6,5 млрд рублей».

Отметив успехи филиала в Санкт-Петербурге в 2016 году, Владимир Нечепа акцентировал внимание на ключевых задачах текущего года и основных направлениях развития компании.

«РОСГОССТРАХ, несмотря на все трудности, является лидером страхового рынка по большинству направлений. И наша задача – сохранить и усилить эти позиции, прежде всего за счет развития массовых и востребованных видов страхования», – подчеркнул Старший Вице-президент компании.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области действует филиал ПАО СК «Росгосстрах», который включает 44 агентства и 11 страховых отделов, а также центр урегулирования убытков.

Сегодня под брендом РОСГОССТРАХ действуют компании: ПАО СК «Росгосстрах», ООО СК «РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ», ООО «РГС-Медицина» (ОМС), ПАО «РГС Банк» (РОСГОССТРАХ БАНК). Клиентская база системы РОСГОССТРАХ насчитывает более 43 млн человек. На территории Российской Федерации действуют более 4000 офисов и представительств РОСГОССТРАХ. Система РОСГОССТРАХ является одним из крупнейших российских работодателей – в ней работает более 100 тыс. человек, включая около 60 тыс. агентов.

6 октября 2016 года система РОСГОССТРАХ отметила 95 лет со дня своего создания www.RGS.ru.

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