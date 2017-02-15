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15.02.2017 16:45

Росстат: Долги по зарплате в РФ резко выросли

Долги по зарплате в РФ за месяц резко выросли, суммарная задолженность по зарплатам в России на 1 февраля текущего года увеличилась на 18,6%, до 3,23 млрд рублей.

Такие данные 15 февраля приводит Росстат. "На 1 февраля 2017 года, по сведениям организаций (не относящихся к субъектам малого предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате составила 3 232 млн .рублей и по сравнению с 1 января 2017 года увеличилась на 507 млн рублей (на 18,6%)", – говорится в сообщении статистиков.

Росстат уточняет, что при этом просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств составила 3 215 млн рублей, или 99,5% общей суммы просроченной задолженности. По сравнению с 1 января она увеличилась на 495 млн рублей (на 18,2%).

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 17 млн рублей и увеличилась за месяц на 12 млн рублей (в 3,1 раза).

Росстат уточняет, что задолженность по заработной плате на 1 февраля имелась перед 63 тысячами работников. Из них 49% – работники обрабатывающих производств; 23% – строительства; 8% – сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 5% – транспорта; 4% – образования.


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VSwork.ru
30.06.2016 14:02
Советы от VSwork: стоит ли проходить тестирование
В скором времени интересующие компании на специализированных сетевых ресурсах по поиску работы не будут обращать внимания на ваше резюме.
10.10.2014 11:31
Tele2 доверяет молодым специалистам
Tele2 публикует итоги ежегодной летней стажировки для студентов ведущих российских вузов - «Tele2 Praktik». В 2014 году заявки на участие в программе подали две тысячи молодых специалистов
Tele2
28.02.2014 20:00
Tele2 приглашает на стажировку
Tele2 объявляет о старте ежегодной стажировки для студентов российских вузов «Tele2 Praktik». В этом году программа проходит в15 регионах России
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