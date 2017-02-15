МИД РФ представит «антифейковый» проект через неделю

Министерство иностранных дел России на своем официальном сайте создаст раздел с публикацией «фейковых» новостей от иностранных СМИ и политиков. Заработает он через неделю.

Об этом 15 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В комментарии RNS она отметила, что презентация нового проекта российского внешнеполитического ведомства запланирована на 22 февраля, и раскрыла некоторые подробности его работы.

«Российское внешнеполитическое ведомство создаст на своем сайте новый раздел, где будут публиковаться "фейковые" новости от иностранных СМИ и заявления официальных лиц зарубежных государств, а также их разоблачения со ссылкой на первоисточники. Планы создания "антифейкового" проекта — не фигура речи. Это абсолютно реальное намерение. Презентацию сделаем на ближайшем брифинге на Смоленской площади. Скорее всего, он пройдет в следующую среду, 22 февраля, в первой половине дня», — сказала Захарова.

По ее словам, новый раздел сайта будет заполняться новостями-фальшивками, собранными сотрудниками департамента информации и печати МИД РФ, а также посольствами за рубежом.

«На сегодняшний день есть понимание, что тиражирование новостей, выдаваемых за правду о нашей стране, в западных мейнстримовых СМИ приобрело характер масштабной эпидемии», — добавила Захарова.