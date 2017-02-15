Экс-подрядчик Минкульта не пустил прессу на стройку новой сцены МДТ

Компания «Стройсоюз-СВ», возводившая новую сцену Малого драматического театра в Петербурге, отказалась передавать стройплощадку Минкультуры после расторжения контракта. Фирма заблокировала ворота, не допустив на нее журналистов, приехавших вместе с руководством дирекции министерства.

Как рассказала 15 февраля глава Северо-Западной дирекции Минкультуры Наталья Волынская, сотрудники ведомства приехали на стройплощадку на Звенигородской улице, 7, сегодня примерно в 15 часов. За ними должны были последовать журналисты, приглашенные для осмотра стройки. Однако сотрудники охранного предприятия, нанятого «СтройСоюзом СВ», заперли ворота и отказались впускать вторую часть делегации.

«Формально территория находится в оперативном управлении дирекции. Но компания не вывозит оборудование и не передает площадку по акту. Хотя должна была это сделать 20 января», – рассказала Волынская.

Контракт на строительство новой сцены МДТ стоимостью 2,5 млрд рублей был расторгнут в конце декабря 2016 года. «СтройСоюз СВ» сорвал график работ, объясняли в дирекции. Тогда же фирма подала в Арбитражный суд иски, требуя признать расторжение незаконным и взыскать с дирекции 590 млн рублей. Ведомство предъявило ответные требования в возврате аванса на 220 млн рублей.

Бенефициарами компании «СтройСоюз-СВ» являются Александр Власов, Александр Караков и Максим Корнеев, по данным СПАРК. Корнеев в 2000-е годы проходил свидетелем по делу серийного убийцы Телепата, а в процессе борьбы за тендер на вторую сцену театра Льва Додина использовал такой интеллигентный аргумент: «...ноги переломаю».