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15.02.2017 16:03

ЗакС Петербурга решил направить в совет по муниципальному самоуправлению только единороссов

В координационный совет при Смольном по муниципальному самоуправлению войдут депутаты только от партии власти. Так решил городской парламент.

Законодательное собрание Петербурга 15 февраля проголосовало за включение в координационный совет при Смольном по муниципальному самоуправлению 21 представителя "Единой России", сообщает из Мариинского дворца корреспондент "Фонтанки.ру". Депутатов от других фракций городского парламента в нём не оказалось.

Как пояснил Юрий Гладунов, глава профильной комиссии парламента, занимающейся вопросами муниципалов, комиссией было принято решение включить в координационный совет представителей разных муниципальных округов и таким образом "уйти от вопросов политики". Хотя на минувших прошлой осенью выборах в 24 округах победили единороссы, и только в одном избрался эсер Александр Егоров (в этом округе не баллотировался кандидат от партии власти). Однако и его не включили его в координационный совет по муниципальному самоуправлению.

Гладунов пояснил это тем, что Выборгский район (округ Егорова) уже представлен в координационном совете другим депутатом – единороссом Александром Ходоском (хотя его округ преимущественно расположен в Курортном районе). Но это объяснение совсем не устроило представителей оппозиционных фракций в городском парламенте. Как и сам принцип отбора делегатов в совет.

"Можете ёрничать сколько хотите и наслаждаться чувством собственного превосходства в конкретном зале, но таким образом вы хорошее дело превращаете в черт знает что", – заявил в ходе обсуждения вопроса Максим Резник, обозвав весь координационный совет Смольного "штабом по подготовке к выборам".

Эсер Алексей Ковалев обратил внимание депутатов на то, что в совет не только не попали люди из оппозиционных фракций, но даже парламентарии от партии власти, которые имеют хороший опыт работы в муниципалитетах. "Что ж, вы даёте козырь Князеву (главе городского комитета по работе с муниципальными и районными властями. – Прим. ред.) заявить о нашем непрофессионализме", – добавил эсер.

Напомним, что координационный совет Смольного по местному самоуправлению уже не первый раз оказывается причиной скандала. В прошлый раз депутаты возмутились, что, создав совет при губернаторе, глава комитета Игорь Князев не позвал никого из ЗакСа для совместной работы. Реагируя на такой поступок, спикер Вячеслав Макаров даже поменял представителя ЗакСа в правительстве города. Считается, что посредством координационного совета Смольный начинает готовиться к муниципальным и губернаторским выборам.


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