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15.02.2017 15:51

Сбербанк в Санкт-Петербурге увеличил кредитный портфель на 7%

Сбербанк в Санкт-Петербурге увеличил кредитный портфель на 7%
ПАО «Сбербанк России»

Кредитный портфель Сбербанка в Санкт-Петербурге на 1 января 2017 года превысил 560 млрд рублей, что на 7% выше показателей прошлого периода. В том числе кредитный портфель корпоративного бизнеса превысил 367 млрд рублей, розничный – 193,5 млрд рублей.

Основу розничного кредитного портфеля составили жилищные кредиты – на долю ипотеки приходится 71%, на потребительские кредиты – 29%. В структуре корпоративного кредитного портфеля две трети кредитов приходятся на крупнейшие инфраструктурные предприятия и оборонно-промышленный комплекс.

«Мы сохраняем неплохие темпы роста по наращиванию кредитного портфеля в Петербурге. Корпоративный портфель более чем на треть состоит из инвестиционных кредитов. Основным дайвером в розничном бизнесе является жилищное кредитование», – отметил заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Олег Голубенцев.

Справка о компании  ПАО «Сбербанк России»    

 

 


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15.02.2017 15:51
Сбербанк в Санкт-Петербурге увеличил кредитный портфель на 7%
Кредитный портфель Сбербанка в Санкт-Петербурге на 1 января 2017 года превысил 560 млрд рублей, что на 7% выше показателей прошлого периода.
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15.02.2017 11:56
Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал квартал «Энфилд»
Теперь покупатели могут приобрести жилье в квартале по ипотечным программам банка «Санкт-Петербург». Чтобы получить кредит, необходимо иметь не менее 15% от общей стоимости жилья, максимальная сумма ипотеки может составить до 8 млн. рублей.
ПАО «Сбербанк России»
14.02.2017 15:30
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