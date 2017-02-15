Сбербанк в Санкт-Петербурге увеличил кредитный портфель на 7%

Кредитный портфель Сбербанка в Санкт-Петербурге на 1 января 2017 года превысил 560 млрд рублей, что на 7% выше показателей прошлого периода. В том числе кредитный портфель корпоративного бизнеса превысил 367 млрд рублей, розничный – 193,5 млрд рублей.

Основу розничного кредитного портфеля составили жилищные кредиты – на долю ипотеки приходится 71%, на потребительские кредиты – 29%. В структуре корпоративного кредитного портфеля две трети кредитов приходятся на крупнейшие инфраструктурные предприятия и оборонно-промышленный комплекс.

«Мы сохраняем неплохие темпы роста по наращиванию кредитного портфеля в Петербурге. Корпоративный портфель более чем на треть состоит из инвестиционных кредитов. Основным дайвером в розничном бизнесе является жилищное кредитование», – отметил заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Олег Голубенцев.

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