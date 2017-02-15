Межфракционная измена

Еще
01:34 16.02.2017
Пришлите свою новость!
01:32
Театральный музей присоединится к венецианскому карнавалу
01:25
Библиограф Елисеев раскрыл подробности казуса с дверью в РНБ, который грозит взысканием
01:16
В “Родине” пройдет ретроспектива классика японского кино
00:42
На подъездах к Керченской переправе копятся фуры
00:29
В США у базы подлодок заметили российский разведывательный корабль
00:09
Доцент СПбГУ: Критикам президента будет уготовано место у параши
15/02
Пентагон рекомендует вести переговоры с Россией с позиции силы
15/02
В тройном ДТП на М-10 ранены мужчина и ребёнок
15/02
Трамп попросил Израиль умерить активность на спорных с Палестиной территориях
15/02
Петербуржцы смогут узнать свой ВИЧ-статус на улице Егорова
15/02
На Тихорецком задымился трамвай
15/02
В ДТП на Невском есть пострадавший
15/02
Профсоюз МГУ призвал проверить диссертацию Мединского, несмотря на его статус
15/02
В полутора тысячах Lamborghini по всему миру есть риск возгорания
15/02
Дачу принца Ольденбургского на Каменном острове выставят на торги
15/02
Правительство продаст 75 процентов акций «Совкомфлота»
15/02
Микроавтобусы устроили лобовое столкновение на Невском
15/02
Заместителем главы Росимущества назначен чиновник Смольного
15/02
О кибератаках России заговорил генсек НАТО
15/02
РНБ хочет применить «дисциплинарное взыскание» к библиографу Никите Елисееву
15/02
Глава МИД Франции пообещал России ответ на вмешательство в выборы
15/02
На Украине введены чрезвычайные меры в энергосистеме страны
15/02
Вован и Лексус заявили о розыгрыше Маккейна и ещё нескольких сенаторов США
15/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 15 февраля
15/02
Расселенные ради расширения проспекта Энергетиков дома решили не сносить
15/02
Лукьяненко вычеркнул себя из лонг-листа премии Стругацких из-за «нацизма» конкурентки
15/02
Точная причина смерти брата Ким Чен Ына осталась неясной после вскрытия
15/02
Главы генштабов России и США проведут встречу в Азербайджане
15/02
Финский разработчик игр Supercell за год заработал 900 млн евро
15/02
В Петербурге "минировали" главк МВД и Арбитражный суд
15/02
Муж солистки Мариинского театра объявлен в федеральный розыск
15/02
Комитет по экономической политике Петербурга временно возглавил Москаленко
15/02
Половина петербурженок отказываются прививать своих детей в роддомах
15/02
Автандил Микава: Почему наши дети страдают от «старческих» болезней
15/02
5’NIZZA выпустила новый альбом после 12 лет перерыва
15/02
Росстат зафиксировал нулевую недельную инфляцию
15/02
Девять застройщиков Петербурга готовятся работать по новому ФЗ-214
15/02
Аппиа и Мбодж не помогут "Андерлехту" в первом матче с "Зенитом"
15/02
Россия поднялась на 114-е место в рейтинге экономической свободы
15/02
"Ночные охотники" накрыли Кингисепп
15/02
Силуанов: Без валютных интервенций рубль бы вырос ещё сильнее
15/02
В комитете по молодежной политике подтвердили увольнение зампреда Загородникова
15/02
Эксперты: В Подмосковье потянулись и петербуржцы
15/02
Росстат: Долги по зарплате в РФ резко выросли
15/02
МИД РФ представит «антифейковый» проект через неделю
15/02
Всё меньше финнов считают Россию угрозой
15/02
Экс-подрядчик Минкульта не пустил прессу на стройку новой сцены МДТ
15/02
В новом корпусе Мариинской больницы заканчивают отделку
15/02
Президентская библиотека откроет доступ к документам о 1917 годе
15/02
ЗакС Петербурга решил направить в совет по муниципальному самоуправлению только единороссов
15/02
Лучшая колбаса — это домашняя буженина
15/02
Из-за новых тарифов ЗСД от магистрали отказались 23 тысячи водителей
15/02
Глава Крыма подтвердил задержание своего бывшего зама по подозрению во взяточничестве
15/02
Глава ЦБ: «Черные кредиторы» сменят запрещённые микрофинансовые организации
15/02
Московский, Приморский и Невский районы наиболее популярны у покупателей жилья
15/02
Роскомнадзор решил, что Навальный вреден детям
15/02
«ДП»: Wargaming получит полмиллиарда за поставку виртуальных танков «Ростелекому»
15/02
Земля банкрота «Мозель» на Октябрьской набережной подешевела в 2 раза
15/02
Песков: Россия не будет обсуждать с США тему возврата Крыма Украине
15/02
Режиссер «Хардкора» снял кровавый клип для «Ленинграда»
15/02
На севере Петербурга горящий грузовик тушил трактор
15/02
Эрмитаж: У нас нет претензий к подрядчику по строительству фондохранилища в Старой Деревне
15/02
Президент Франции призвал усилить кибербезопасность
15/02
Комитет по печати не отстоял права ГЦРР на оформление города к праздникам
15/02
В Финляндии растет число сомневающихся по вопросу вступления в НАТО
15/02
Сезон падежа губернаторов: Чего Карелии ждать от Парфенчикова?
15/02
Петербург выполнил план по снижению смертности в 2016 году, а Ленобласть - нет
15/02
На Петербург опустится туман
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
16.02.2017 00:20
1 Комментариев

Межфракционная измена

Беглые экс-депутаты Госдумы Денис Вороненков и Мария Максакова были тесно связаны с Петербургом. Они любили мистифицировать свою жизнь. Генпрокуратуре Украины, получившей нужные показания против Януковича, впору подключать “Полиграф”.
Межфракционная измена
Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Вечером 15 февраля Следственный комитет сообщил о федеральном розыске бывшего депутата Госдумы. Денис Вороненков, муж оперной дивы Марии Максаковой, обвиняется в древнем мошенничестве. Пока следствие раздумывало, супружеская пара успела дождаться окончания депутатских полномочий, перебралась на Украину и вызвала международный скандал. Показания Вороненкова против Януковича сочтены в Незалежной очень важными, хотя прошлое Дениса Николаевича взывает к избитой истине «доверяй, но проверяй».

На выборах-2011 в Госдуму Денис Вороненков избрался от КПРФ, Мария Максакова – от «Единой России». В 2015-м они сыграли первую межфракционную свадьбу, где пел спикер ГД Сергей Нарышкин. За время депутатства Вороненков отметился борьбой за избавление СМИ от иностранного капитала и голосованием за «Закон Димы Яковлева» против граждан США, а Максаковой не нравилась идея женского обрезания. Еще она считала приговор Pussy Riot чрезмерно суровым. На двоих – участие в около 50 законопроектах за пять лет.

В октябре 2016 года Вороненков и Максакова уехали на Украину. 6 декабря он принял гражданство Незалежной и дал показания против бывшего президента Виктора Януковича, обвиненного в государственной измене. Будто бы Вороненков сумел подтвердить, что Янукович писал письма Путину и Госдуме о вводе российских войск на территорию Украины.

По данным «Фонтанки», Вороненков и Максакова до недавнего времени часто приезжали в Петербург. Мария Петровна – коллега Валерия Гергиева по Всероссийскому хоровому обществу и солистка оперной труппы Мариинского театра. Ее персональная страница по-прежнему существует. Еще она – старший преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных на кафедре сольного пения.

С Петербургом Максакову связывает не только Мариинка, но и сын от прежнего мужчины. Это, по настойчивым убеждениям светских журналистов, которым Мария неоднократно давала интервью, – наследивший в Петербурге вор в законе Владимир Тюрин по прозвищу «Тюрик». Профильный сайт «Прайм-крайм» даже публиковал совместную фотографию Максаковой и Тюрина.

Певица всячески отрицает связь с авторитетом. Зато в свежем интервью «Медузе»  легко и непринужденно призналась в нарушении российского законодательства и поставила в неловкое положение верхушки Центризбиркома, «Единой России» и Госдумы одновременно. Певица признала давнее наличие гражданства Германии (она родилась в Мюнхене, отец немец). По закону, депутатом Госдумы не может быть гражданин России, имеющий гражданство иностранного государства. Признание Максаковой – как минимум основание доследственной проверки Следственным комитетом, ведь кто-то же санкционировал ее право на протяжении пяти лет получать зарплату под 400 тысяч в месяц, проводить отпуск за государственный счет, пользоваться медицинскими услугами, служебным помещением, транспортом, внеочередным поселением в гостиницу и прочая, прочая.

Денису Вороненкову тоже не чужд Петербург. Частые поездки могли быть связаны не только с оперной карьерой жены, но и членством в попечительском совете Суворовского училища, и преподаванием в петербургском Юридическом институте.

Вороненков и сам суворовец, о чем он охотно говорил. Послужной список вообще был его гордостью. Полковник юстиции, профессор, доктор юридических наук, автор труда «Фемида без повязки» с изобличением слияния властных ветвей при Путине, награды от ФМС, ФССП, ФСКН. Легенда гласит, что Вороненков был близок к Виктору Черкесову в его бытность начальником антинаркотического ведомства и даже участвовал (в роли штатного негласного сотрудника) в оперативной разработке дела «Трех китов», бросившего огромную тень на ФСБ. Впрочем, сотрудники, непосредственно участвовавшие в расследовании «Трех китов», не смогли в беседах с «Фонтанкой» вспомнить фамилию «Вороненков».

Отличить правду от вымысла в биографии и убеждениях Дениса Николаевича тяжело. В недавнем интервью изданию «Цензор.нет»  он заявил, что был противником присоединия Крыма и не голосовал. Но его твиттер содержит запись августа 2014 года:

«Я был поражен его красотой. Полностью поддерживаю его присоединение к России».

 

Достоверно известно, что Вороненков родился 10 апреля 1971 года, и к 15 февраля 1989 года, моменту вывода советских войск из Афганистана, ему не исполнилось восемнадцать. Но верно и то, что на Youtube выложены видеозаписи выступления Вороненкова перед электоратом летом 2016 года.

Смотреть в новом окне

Видео с каналов YouTube Maksim Matlseveltsev и in-sider org

«Я офицер сам. Так судьба сложилась, что я из срочной попал в Афганистан. Много ранений… Двенадцать осколков в ноге. Повезло, что меня на самолете отправили в американский госпиталь под Парижем. Там поставили инвалидность, но, как видите, здоров».

С боевого Вороненков переключился на политическое:

«Вот вы слышали, Якунина убрали. Знаете, за что? Когда он отменил электрички. Нужно было 50 миллионов долларов в месяц. В то же время РЖД вместо электричек дают 150 миллионов долларов на футбольный клуб «Локомотив»! Слушайте дальше, я разбираюсь. В «Локомотиве» два русских футболиста, а девять – Мамба, Тумба, Юмба, Шмумба. Мы это (сообщили) президенту, и президент его снял».

Ну, и куда же без Кадырова. Хочешь завоевать симпатии публики – кинь камень в тот огород.

«Почему все деньги уходят на Кавказ? Чечня сейчас получает 340 миллиардов на создание туристическо-рекреационной зоны. Я говорю: родные, вы что, нас идиотами считаете? Кто туда поедет? Женщину изнасилуют, мужика вообще украдут, в рабство куда-нибудь, бросят в зиндан. Я участвовал там в первой чеченской кампании в 1995 году».

Итог бегству Вороненкова и Максаковой подвел телеведущий Владимир Соловьев: «Такого удара по КПРФ и ЕР давно никто не наносил».

Вечером 15 февраля Следственный комитет заявил, что Вороненков объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве 2010-2011 годов. Информация о вероятной его причастности была у следствия еще в 2015-м, когда вступили в силу обвинительные приговоры соучастникам, в том числе бывшим сотрудникам ФСБ. Теперь же Украина имеет полное право не выдавать своего гражданина.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (1)
Максим Воскобойников
16 февраля 2017 г. 01:02
Посыпалось все....и это факт,мы сейчас где то в 1981 ом,жесткая схватка КГБ-МВД,мелкие военные авантюры,Министры под следствием,перебежчики,есть даже сбитый "Боинг" не Корейский правда...сыпется все,на глазах...... СМИ в оппозиции то "Фонтанка" кольнет,то "Газета.ру" правду напишет....в разнос все идти начинает.....Не нужно было Путину переизбираться,-ошибку он допустил,цепь ошибок....а сейчас НУЖНО идти и на следующий срок и на после следующий, цуг цванг...
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
14.02.2017 10:28

Состоялась презентация «Квартира с первым взносом ноль рублей»

Как купить квартиру, не имея на руках собственных средств, в субботу 10 февраля, рассказали специалисты «Петербургской Недвижимости» на презентации «Квартира с первым взносом ноль рублей», которая состоялась главном офисе компании на Московском пр. 212
«Дом у Елагина острова»
10.02.2017 13:59

Паркинг в «Доме у Елагина острова» будет оснащен системой Parklift

«Северный город» вывел в продажу парковочные места в «Доме у Елагина острова», который строится в Приморском районе (Липовая аллея, 15). Подземный паркинг в этом доме оснащается системой Parklift, которая позволяет размещать автомобили на двух уровнях один над другим.
Фото предоставлено компанией «МРСК Северо-Запада»
02.02.2017 16:01

Мэр Вологды поблагодарил МРСК Северо-Запада за помощь на частной подстанции «Ява»

В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Профсоюз МГУ призвал проверить диссертацию Мединского, несмотря на его статус
Заместителем главы Росимущества назначен чиновник Смольного
Комитет по экономической политике Петербурга временно возглавил Москаленко
В комитете по молодежной политике подтвердили увольнение зампреда Загородникова
Роскомнадзор решил, что Навальный вреден детям
Путин доверил Парфенчикову Карелию. Временно
Депутаты Петербурга обратились к Мединскому с просьбой спасти РНБ от объединения с Ленинкой
Лавров завтра встретится с новым главой Госдепа
ЗакС отказался заступаться за Европейский университет
Глава Карелии Александр Худилайнен подал в отставку
Межфракционная измена
Почему губернаторы попали под «страшный суд»
Идите в город-сад
Как варяг Никитин варяга Митина сменил
КС провёл спецоперацию «Дадин»
Навальный-2018: осужденный, свободный, злой
Борьба Смольного и ЗакСа дошла до КС
Зачем Навальный приезжал в Петербург
ЗакС: Враги на улице, в Исаакии и в Смольном
Владислав Иноземцев: «Трамп мог бы отменить санкции хоть завтра»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Лучший вид на Петербург

Алина Циопа

Биржу подвел торф

Лучшая колбаса — это домашняя буженина

Викторина: Nokia 3310 - хоть утопить, хоть подвесить

Эрмитаж выставляет искусство Мамлюкского султаната

«Спартак» лишил СКА лидерства в чемпионате

Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
14.02.2017 10:28
Состоялась презентация «Квартира с первым взносом ноль рублей»
Как купить квартиру, не имея на руках собственных средств, в субботу 10 февраля, рассказали специалисты «Петербургской Недвижимости» на презентации «Квартира с первым взносом ноль рублей», которая состоялась главном офисе компании на Московском пр. 212
«Дом у Елагина острова»
10.02.2017 13:59
Паркинг в «Доме у Елагина острова» будет оснащен системой Parklift
«Северный город» вывел в продажу парковочные места в «Доме у Елагина острова», который строится в Приморском районе (Липовая аллея, 15). Подземный паркинг в этом доме оснащается системой Parklift, которая позволяет размещать автомобили на двух уровнях один над другим.
Фото предоставлено компанией «МРСК Северо-Запада»
02.02.2017 16:01
Мэр Вологды поблагодарил МРСК Северо-Запада за помощь на частной подстанции «Ява»
В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява».
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08
Tele2 усилилась на Северо-Западе
Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27
Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
«Терминал - Ресурс»
13.10.2016 17:48
ЖК «Образцовый квартал» введен в эксплуатацию
Компания «Терминал - Ресурс» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Образцовый квартал». Не изменяя своим традициям, компания-застройщик досрочно сдала новый малоэтажный объект в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
«Salut!»
20.09.2016 17:37
Апартаменты в Петербурге: SALUT - старт продаж нового корпуса
Компания «Союз Инвест Девелопмент» объявляет о старте продаж в новом корпусе 5.2 многофункционального комплекса «Salut!»
INKERI
16.09.2016 15:21
ЮИТ передает ключи от INKERI
ЮИТ приступил к передаче клиентам квартир в домах первой очереди 5-этажного жилого комплекса комфорт-класса INKERI, построенных в исторической части города Пушкин. В введенных в эксплуатацию в начале сентября 9 домах располагается 598 квартир. Свыше 90% из них уже продано.
INKERI
09.09.2016 10:34
ЮИТ сдал первую очередь INKERI
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» ввела в эксплуатацию первую очередь 5-этажного жилого комплекса INKERI в городе Пушкин
ПАО «Сбербанк России»
08.09.2016 16:07
Ипотеку и электронное свидетельство собственности оформят в одном офисе
В июле-августе 2016 года около 200 семей из Северо-Западного региона воспользовались услугой Сбербанка по оформлению электронной регистрации собственности жилья
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.