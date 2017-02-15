Межфракционная измена

Беглые экс-депутаты Госдумы Денис Вороненков и Мария Максакова были тесно связаны с Петербургом. Они любили мистифицировать свою жизнь. Генпрокуратуре Украины, получившей нужные показания против Януковича, впору подключать “Полиграф”.

Вечером 15 февраля Следственный комитет сообщил о федеральном розыске бывшего депутата Госдумы. Денис Вороненков, муж оперной дивы Марии Максаковой, обвиняется в древнем мошенничестве. Пока следствие раздумывало, супружеская пара успела дождаться окончания депутатских полномочий, перебралась на Украину и вызвала международный скандал. Показания Вороненкова против Януковича сочтены в Незалежной очень важными, хотя прошлое Дениса Николаевича взывает к избитой истине «доверяй, но проверяй».

На выборах-2011 в Госдуму Денис Вороненков избрался от КПРФ, Мария Максакова – от «Единой России». В 2015-м они сыграли первую межфракционную свадьбу, где пел спикер ГД Сергей Нарышкин. За время депутатства Вороненков отметился борьбой за избавление СМИ от иностранного капитала и голосованием за «Закон Димы Яковлева» против граждан США, а Максаковой не нравилась идея женского обрезания. Еще она считала приговор Pussy Riot чрезмерно суровым. На двоих – участие в около 50 законопроектах за пять лет.

В октябре 2016 года Вороненков и Максакова уехали на Украину. 6 декабря он принял гражданство Незалежной и дал показания против бывшего президента Виктора Януковича, обвиненного в государственной измене. Будто бы Вороненков сумел подтвердить, что Янукович писал письма Путину и Госдуме о вводе российских войск на территорию Украины.

По данным «Фонтанки», Вороненков и Максакова до недавнего времени часто приезжали в Петербург. Мария Петровна – коллега Валерия Гергиева по Всероссийскому хоровому обществу и солистка оперной труппы Мариинского театра. Ее персональная страница по-прежнему существует. Еще она – старший преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных на кафедре сольного пения.

С Петербургом Максакову связывает не только Мариинка, но и сын от прежнего мужчины. Это, по настойчивым убеждениям светских журналистов, которым Мария неоднократно давала интервью, – наследивший в Петербурге вор в законе Владимир Тюрин по прозвищу «Тюрик». Профильный сайт «Прайм-крайм» даже публиковал совместную фотографию Максаковой и Тюрина.

Певица всячески отрицает связь с авторитетом. Зато в свежем интервью «Медузе» легко и непринужденно призналась в нарушении российского законодательства и поставила в неловкое положение верхушки Центризбиркома, «Единой России» и Госдумы одновременно. Певица признала давнее наличие гражданства Германии (она родилась в Мюнхене, отец немец). По закону, депутатом Госдумы не может быть гражданин России, имеющий гражданство иностранного государства. Признание Максаковой – как минимум основание доследственной проверки Следственным комитетом, ведь кто-то же санкционировал ее право на протяжении пяти лет получать зарплату под 400 тысяч в месяц, проводить отпуск за государственный счет, пользоваться медицинскими услугами, служебным помещением, транспортом, внеочередным поселением в гостиницу и прочая, прочая.

Денису Вороненкову тоже не чужд Петербург. Частые поездки могли быть связаны не только с оперной карьерой жены, но и членством в попечительском совете Суворовского училища, и преподаванием в петербургском Юридическом институте.

Вороненков и сам суворовец, о чем он охотно говорил. Послужной список вообще был его гордостью. Полковник юстиции, профессор, доктор юридических наук, автор труда «Фемида без повязки» с изобличением слияния властных ветвей при Путине, награды от ФМС, ФССП, ФСКН. Легенда гласит, что Вороненков был близок к Виктору Черкесову в его бытность начальником антинаркотического ведомства и даже участвовал (в роли штатного негласного сотрудника) в оперативной разработке дела «Трех китов», бросившего огромную тень на ФСБ. Впрочем, сотрудники, непосредственно участвовавшие в расследовании «Трех китов», не смогли в беседах с «Фонтанкой» вспомнить фамилию «Вороненков».

Отличить правду от вымысла в биографии и убеждениях Дениса Николаевича тяжело. В недавнем интервью изданию «Цензор.нет» он заявил, что был противником присоединия Крыма и не голосовал. Но его твиттер содержит запись августа 2014 года:

«Я был поражен его красотой. Полностью поддерживаю его присоединение к России».

Фотографии из поездки в Крым.

Я был поражен его красотой. Полностью поддерживаю его присоединение к России! pic.twitter.com/lFuy09C1i3 — Денис Вороненков (@DenisVoronenkov) August 17, 2014

Достоверно известно, что Вороненков родился 10 апреля 1971 года, и к 15 февраля 1989 года, моменту вывода советских войск из Афганистана, ему не исполнилось восемнадцать. Но верно и то, что на Youtube выложены видеозаписи выступления Вороненкова перед электоратом летом 2016 года.

Видео с каналов YouTube Maksim Matlseveltsev и in-sider org

«Я офицер сам. Так судьба сложилась, что я из срочной попал в Афганистан. Много ранений… Двенадцать осколков в ноге. Повезло, что меня на самолете отправили в американский госпиталь под Парижем. Там поставили инвалидность, но, как видите, здоров».

С боевого Вороненков переключился на политическое:

«Вот вы слышали, Якунина убрали. Знаете, за что? Когда он отменил электрички. Нужно было 50 миллионов долларов в месяц. В то же время РЖД вместо электричек дают 150 миллионов долларов на футбольный клуб «Локомотив»! Слушайте дальше, я разбираюсь. В «Локомотиве» два русских футболиста, а девять – Мамба, Тумба, Юмба, Шмумба. Мы это (сообщили) президенту, и президент его снял».

Ну, и куда же без Кадырова. Хочешь завоевать симпатии публики – кинь камень в тот огород.

«Почему все деньги уходят на Кавказ? Чечня сейчас получает 340 миллиардов на создание туристическо-рекреационной зоны. Я говорю: родные, вы что, нас идиотами считаете? Кто туда поедет? Женщину изнасилуют, мужика вообще украдут, в рабство куда-нибудь, бросят в зиндан. Я участвовал там в первой чеченской кампании в 1995 году».

Итог бегству Вороненкова и Максаковой подвел телеведущий Владимир Соловьев: «Такого удара по КПРФ и ЕР давно никто не наносил».

Вечером 15 февраля Следственный комитет заявил, что Вороненков объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве 2010-2011 годов. Информация о вероятной его причастности была у следствия еще в 2015-м, когда вступили в силу обвинительные приговоры соучастникам, в том числе бывшим сотрудникам ФСБ. Теперь же Украина имеет полное право не выдавать своего гражданина.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»