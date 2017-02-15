Лучшая колбаса — это домашняя буженина

15.02.2017 15:54

Идеальную домашнюю буженину помогает готовить певец и композитор Жан Татлян, который обожает кулинарию настолько, что придумывает собственные соусы из сухих ингредиентов: измельченных трав, фруктов, грибов. Итак, сегодня в «Ланчбоксе» - бутерброды с бужениной.

Для любителей бутербродов «Ланчбокс» предлагает отличную альтернативу вредной магазинной колбасе — домашнюю буженину. Процесс приготовления потребует времени, но при этом все операции крайне просты, а саму буженину можно хранить в холодильнике четыре дня. Главное, правильно подобрать мясо — оно должно содержать прожилки жира — и составить хороший букет из специй и пряностей. Замешиваем маринад надо на свежевыжатом апельсиновом соке — и его аромат звучит, как музыка.