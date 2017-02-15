Из-за новых тарифов ЗСД от магистрали отказались 23 тысячи водителей

Почти 10 процентов трафика потерял Западный скоростной диаметр (ЗСД) с момента ввода тарифа на центральном участке. Об этом 15 февраля "Фонтанке" сообщили в пресс-службе компании "Магистраль Северной столицы" (МСС).

"В основном приняли решение воспользоваться бесплатной альтернативой пользователи, совершающие оплату наличными. Для сравнения: среди автомобилистов, оплачивающих проезд транспондерами, снижение составило 2%", – уточнили представители МСС.

Как ранее сообщалось, с 4 февраля центральный участок ЗСД стал платным, после чего дирекция изменила тарифные зоны всего Западного скоростного диаметра — дорога была поделена на 5 ценовых зон. Стоимость каждой из пяти зон составляет 60 рублей. До 4 февраля поток машин на ЗСД составлял около 230 тысяч машин в сутки, при пиковых нагрузках – 240 тысяч машин. Соответственно, после сокращения на 10% трафик ЗСД составляет около 207 тысяч автомобилей.

"Практика свидетельствует, что показатели транспортного потока после снижения вследствие тарифных изменений плавно восстанавливаются в течение 2-3 месяцев, а затем переходят к постепенному росту", – прогнозируют в пресс-службе.

В компании отмечают, что после изменения тарифов на ЗСД автомобилисты стали чаще приобретать транспондеры — раскупается порядка 1000 устройств в сутки.

"В стандартном режиме выдавалось 200 – 300 транспондеров в день, то есть рост кратный", – сравнили в МСС.

Напомним, в 2016-м для пользователей транспондеров была запущена система Flow+, которая позволяет оплачивать поездку не по зонам, а более корректно – от точки въезда на ЗСД до точки выезда.

По оценке компании, всю протяженность диаметра проезжает относительно небольшое количество пользователей.

"Самая востребованная развязка – Богатырский проспект. Самые востребованные маршруты: Богатырский – набережная Макарова, Богатырский – КАД (Юг), Макарова – КАД (Юг), Екатерингофка – КАД (Юг)", – проанализировали в пресс-службе.

Напомним, за строительство и запуск ЗСД отвечала компания "Магистраль Северной столицы". В соответствии с концессионным соглашением, которое подписывалось еще при губернаторе Валентине Матвиенко, МСС будет эксплуатировать трассу и собирать плату за проезд до 2042 года.