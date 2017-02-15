Глава Крыма подтвердил задержание своего бывшего зама по подозрению во взяточничестве

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал подробности задержания уволенного им заместителя председателя крымского правительства Олега Казурина. Его подозревают в получении взятки в 27 млн рублей.

Как 15 февраля сообщает Крыминформ, Аксенов в Симферополе подтвердил журналистам задержание Казурина и заверил, что это не последний арест.

Глава Крыма напомнил, что Казурин был уволен в конце прошлого года. «В ноябре прошлого года мной были обнаружены признаки совершения преступления по ряду статей Уголовного кодекса Российской Федерации, – рассказал Аксёнов. – Мной была назначена проверка Антикоррупционным комитетом ряда направлений деятельности господина Казурина – большинство материалов еще в ноябре – декабре были переданы в МВД, Следственный комитет, Федеральную службу безопасности России. По результатам проверки этих материалов произошло задержание вчера. Инициатива эта была полностью озвучена мной – я находился в контакте с руководителями силовых структур».

При этом глава Крыма уточнил, что еще «есть вопросы» к ряду других должностных лиц, упомянув Службу капитального строительства Республики Крым. «Есть еще вопросы к отдельным должностным лицам. Уверяю, что процесс еще не закончен – это не последнее задержание», – заверил Сергей Аксёнов.

Ранее управление СКР по Республике Крым сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя совета министров Республики Крым. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника в особо крупном размере). По данным следствия, с августа по декабрь 2016 года подозреваемый получил через посредника часть от ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн рублей за способствование им в силу должностного положения выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму, а также общее покровительство фирме при исполнении ею данного муниципального контракта, сообщали следователи. При этом имя задержанного не называлось.