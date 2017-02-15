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15.02.2017 15:36
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Кредиты в массы, деньги в кассы

Объемы средств, взятых петербуржцами взаймы в крупнейших банках, в 2016 году практически вернулись к докризисному уровню. Но говорить об отказе от сберегательной модели пока рано.
Кредиты в массы, деньги в кассы
Виктор Коротаев/Коммерсантъ

По словам банкиров, вместо того, чтобы тратить финансовые «излишки», жители Северной столицы продолжали накапливать сбережения.

Оптимизм, который начал появляться у банкиров в середине 2016 года, к началу 2017-го только окреп. После провального для кредитования 2015 года крупнейшим игрокам удалось не только нарастить выдачу, но даже превзойти докризисные показатели.

К примеру, Сбербанк выдал жителям Северной столицы на покупку жилья в 2016 году более 55 млрд рублей, что на 15% больше, чем годом ранее. Более того, показатели превысили и объемы 2014 года – на целых 10%. Банк «Санкт-Петербург» ссудил на те же цели 17,6 млрд рублей. Это на 34% больше, чем в 2015 году, и на 15,6% больше, чем в 2014-м. У ВТБ24 петербуржцы заняли 27,7 млрд рублей, что в 1,5 раза больше по сравнению с 2015 годом. До рекорда 2014 года (32,4 млрд рублей) компании дотянуть не удалось.

По словам участников рынка, восстановить спрос помогла программа господдержки, которая субсидировала часть процентной ставки. В итоге средний показатель в ряде случаев оказался даже ниже, чем до кризиса. Например, у Сбербанка – 12,45% в 2016-м против 12,77% в 2015 году.

Известие об отмене господдержки только подогрело спрос. После того, как правительство сообщило о том, что не будет продлевать ее на 2017 год, потребители решили не откладывать сделку в долгий ящик. «В декабре прошедшего года на фоне сезонного увеличения спроса, поддержанного завершением госпрограммы субсидирования ипотеки, объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов достиг максимума с марта 2016 года», – подтверждают в Центробанке.

Возвращаться к прежним объемам начала и выдача займов на покупку потребительских товаров. К примеру, ВТБ24 предоставил петербуржцам в прошлом году на эти цели 28,9 млрд рублей, сумев превысить на 400 млн результат 2014 года. Сбербанк увеличил объем кредитования в 1,5 раза к 2015 году – до 21,6 млрд рублей, хотя и не смог пока превысить показатель 2014-го (24 млрд рублей). У банка «Санкт-Петербург» потребители взяли в долг 1,1 млрд рублей (+22,3% к 2015 году), банк «Хоум Кредит» не раскрывает абсолютных цифр, но рапортует об увеличении на 27%. Но с 2014 годом аналитики обеих кредитных организаций сравнить итоги затруднились.

На рост спроса на кредиты, безусловно, повлияло снижение ключевой ставки (в течение 2016 года опустилась c 11 до 10%). Причем, чтобы подогреть ажиотаж, некоторые банки играли на опережение, удешевляя стоимость кредита раньше, чем это сделает ЦБ, говорит аналитик ИК «Финам» Богдан Зварич.

Кроме того, портфели росли за счет перетекания клиентов из других банков. К примеру, Сбербанк предложил клиентам кредит на рефинансирование, который позволяет объединить много займов в один и снизить процентную ставку.

А вот в сегменте автокредитов до восстановления докризисных объемов пока далеко. К примеру, у ВТБ24 объемы выдачи займов выросли на треть, до 3,6 млрд рублей, однако это еще на 30% меньше, чем в 2014 году. Как ранее рассказывали участники рынка, одним из сдерживающих факторов являются жесткие условия банкиров по оценке заемщиков.

Впрочем, позитивным сигналом может быть выход на рынок новых игроков – кредитовать автовладельцев начал банк «Александровский», вернулся к этой деятельности после перерыва Балтинвестбанк.

Копить нельзя тратить

При этом петербуржцы продолжали нести деньги в банки – объемы привлеченных средств у крупнейших игроков в 2016 году росли, хотя и не такими темпами, как ранее, когда ставки по вкладам были более выгодными.

Объем вкладов в Северо-Западном банке Сбербанка по сравнению с 2015 годом увеличился на 9%, рассказали в пресс-службе организации. Всего на конец года на ее попечении находилось 1,08 трлн рублей, 773 млрд рублей из них составляли срочные депозиты.

Но, помещая средства на хранение, петербуржцы не столько хотели заработать на проценте, сколько сохранить сбережения. «Продолжительность вклада выросла от полугода до 1 – 2 лет, при этом средняя сумма увеличилась на 27% – до 370 тысяч рублей», – прокомментировали в Сбербанке.

В банке «Александровский» объем срочных вкладов населения вырос за год на 27%, до 5,1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе. А вот объем остатков на счетах физических лиц значительно не изменился и составил 494 млн рублей.

В ВТБ24 объем привлеченных средств частных клиентов за год увеличился на 6%, до 292 млрд рублей. Это самый высокий показатель за все время работы на рынке Северной столицы, подчеркнул управляющий филиалом ВТБ24 в Санкт-Петербурге Михаил Иоффе.

Впрочем, эту динамику обеспечили в основном не срочные вклады, а остатки на текущих счетах, увеличившиеся 2,5 раза. Как пояснили в кредитной организации, накопительные счета стали особенно популярны у состоятельных клиентов, для которых важна возможность снять средства в любой момент.

Однако источником сбережений, по всей видимости, являются не дополнительные доходы (реальная зарплата, по данным Петростата, выросла только на 2,9%), а продолжающаяся экономия на тех товарах, которые не являются жизненно необходимыми. Как следует из отчета «Auto-Dealer-СПб», спрос на новые машины, сократившийся в 2015 году на 35%, в 2016-м упал еще на 4%. Продажи непродовольственных товаров, по данным официальной статистики, снизившиеся на 6,1% в 2015 году в сопоставимых ценах, не только не восстановились, но и упали еще на 2,2%.

«Безусловно, улучшение экономической ситуации и укрепление рубля подтолкнули людей среднего и выше среднего достатка к увеличению трат», – комментирует аналитик ИК «Финам» Богдан Зварич. Однако рост объемов потребительского кредитования при стагнирующем объеме общих продаж говорит о том, что большинство людей стали брать заём на то, что раньше купили бы просто так.

По мнению Богдана Зварича, сберегательная модель сохранится и в 2017 году. Однако вклады продолжат терять популярность, особенно для тех, кто хочет извлечь какую-то выгоду из своих сбережений. Новым инструментом могут стать облигации. «Они дадут заработать больше, поскольку исключат посредника в виде банка, позволив гражданам напрямую одалживать средства компаниям», – говорит эксперт. Сейчас популярности этой модели мешает низкая финансовая грамотность населения. «Но принятие закона, освобождающего физических лиц от налога на доходы от купонов, позволит сделать его более привлекательным», – считает он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»


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