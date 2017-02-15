Еще
16:44 15.02.2017
Пришлите свою новость!
16:27
МИД РФ представит «антифейковый» проект через неделю
16:20
Всё меньше финнов считают Россию угрозой
16:17
Экс-подрядчик Минкульта не пустил прессу на стройку новой сцены МДТ
16:09
В новом корпусе Мариинской больницы заканчивают отделку
16:09
Президентская библиотека откроет доступ к документам о 1917 годе
16:03
ЗакС Петербурга решил направить в совет по муниципальному самоуправлению только единороссов
15:54
Лучшая колбаса — это домашняя буженина
15:50
Из-за новых тарифов ЗСД от магистрали отказались 23 тысячи водителей
15:33
Глава Крыма подтвердил задержание своего бывшего зама по подозрению во взяточничестве
15:25
Глава ЦБ: «Черные кредиторы» сменят запрещённые микрофинансовые организации
15:24
Московский, Приморский и Невский районы наиболее популярны у покупателей жилья
15:20
Роскомнадзор решил, что Навальный вреден детям
15:10
«ДП»: Wargaming получит полмиллиарда за поставку виртуальных танков «Ростелекому»
15:05
Земля банкрота «Мозель» на Октябрьской набережной подешевела в 2 раза
15:01
Песков: Россия не будет обсуждать с США тему возврата Крыма Украине
14:56
Режиссер «Хардкора» снял кровавый клип для «Ленинграда»
14:52
На севере Петербурга горящий грузовик тушил трактор
14:48
Эрмитаж: У нас нет претензий к подрядчику по строительству фондохранилища в Старой Деревне
14:38
Президент Франции призвал усилить кибербезопасность
14:24
Комитет по печати не отстоял права ГЦРР на оформление города к праздникам
14:17
В Финляндии растет число сомневающихся по вопросу вступления в НАТО
14:05
Петербург выполнил план по снижению смертности в 2016 году, а Ленобласть - нет
13:58
На Петербург опустится туман
13:53
Макаров - Минкульту: Когда будет принято решение объединить РНБ и РГБ, будет поздно
13:52
Зинчук: Мы должны стать символом Петербурга, как Эрмитаж, разводные мосты и корюшка
13:42
Зарабатывающие на имени “Бессмертного полка” проникали в школы под прикрытием письма комитета по образованию
13:36
По делу об убийстве брата Ким Чен Ына задержана гражданка Мьянмы
13:29
Казахская BI Group выходит в Петербург с тремя жилыми комплексами
13:25
В Петербурге судят налетчиков на массажисток и аптекарей
13:25
Путин доверил Парфенчикову Карелию. Временно
13:14
На 21 кнопке петербуржцы будут смотреть канал «Санкт-Петербург»
13:10
"Квадрат.ру": Два здания завода имени Калинина уйдут с молотка
12:59
Смольный отказался оспаривать снятие доски Колчаку
12:58
Идеолог “Смертельных бригад Ельцина” арестован в Петербурге
12:54
Колпинец под полом в гараже нашел исправный пулемет времен ВОВ
12:44
Песков о прессе США: Не читайте утренних газет
12:31
Экс-министр обороны Финляндии снялся в гей-фотосессии
12:20
Минкульт: Остановить объединение РНБ и РГБ невозможно
12:16
Владимир Сорокин выпустит роман о Второй мусульманской революции
12:10
Милонов рассказал, зачем ездит в Финляндию
12:03
ЗакС поддержал переименование МО "Парнас" в "Сергиевское"
11:58
В Петербурге прокуратура борется с сервисом для симулянтов
11:54
ЦИК Ленобласти возглавил Михаил Лебединский
11:49
Столичные жулики с легендой о блокировке дверей гастролируют в Петербурге
11:44
Нападающий «Зенита» Гасилин намерен перейти в «Амкар»
11:36
Минобороны России запустило официальную страницу в «Одноклассниках»
11:26
Мост Александра Невского будут разводить две ночи подряд
11:19
Биржевой курс доллара упал ниже 57 рублей
11:09
Депутаты Петербурга обратились к Мединскому с просьбой спасти РНБ от объединения с Ленинкой
11:02
За лишение свободы фельдшера скорой мужчине грозит до 2 лет тюрьмы
10:56
Лавров завтра встретится с новым главой Госдепа
10:50
В доме на Беринга после пожара нашли тело
10:42
ЗакС отказался заступаться за Европейский университет
10:39
В ДТП на Косыгина машине «снесло крышу»: двое в больнице
10:33
РФ может вернуться к проекту "Южный поток"
10:27
Росимуществу Псковской области вернули отсуженные в Петербурге миллионы
10:21
Глава Карелии Александр Худилайнен подал в отставку
10:15
«Квадрат»: Первые суды над «серыми» арендодателями Петербурга пройдут в этом году
10:09
На Казанской ночью тушили ресторан
10:03
Опрос: Одобрение Сталина россиянами достигло максимума с начала 2000-х
09:57
Военные ЗВО прошли маршем до полигонов
09:49
На Васильевском открыли движение по двум линиям
09:41
Мошенник выманил почти миллион у петербургских пенсионеров
09:33
11-летняя школьница, выпавшая из окна в Киришах, состояла в "группах смерти"
09:26
В угнанном три года назад в Петербурге автомобиле нашли патроны
09:17
Сотрудники Intimissimi отдали выручку мошеннице, выдававшей себя за инкассатора
09:09
На петербургском заводе «Хёндэ» начали производство нового Solaris
09:01
От гостиницы «Азимут» увезли в больницу мужчину, упавшего с третьего этажа
08:53
Смольный подтвердил смену руководства в комитете по экономической политике
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
15.02.2017 15:25

Глава ЦБ: «Черные кредиторы» сменят запрещённые микрофинансовые организации

«Черные кредиторы» могут прийти на смену микрофинансовым организациям (МФО) в случае запрета последних. С таким предостережением выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Как передает РБК со ссылкой на «Интерфакс», председатель ЦБ РФ сделала это заявление 15 февраля в ходе заседания Совета Федерации.

Она уверена, что микрозаймы необходимы гражданам, и «если легальные кредиторы, быстро выдающие займы на небольшие суммы, исчезнут», им на смену придут «черные кредиторы». «Мы получим ту ситуацию, когда граждане будут абсолютно не защищены ни от вышибал долгов, ни от нечестного начисления процентов по займам», — сказала Набиуллина.

При этом рынок микрозаймов глава ЦБ назвала проблемным, отметив, что Банк России работает над его оздоровлением. По ее данным, за три года из реестра было исключено почти 4 тыс. микрокредитных организаций.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Бизнес-трибуна
Инвестиционная Академия
13.02.2017 11:56

Полиграф для Форекс, или Что скрывается за негативными отзывами о валютном рынке

Сегодня в интернете легко найти любую информацию о рынке Форекс. Правда, добрая ее половина будет размещена под заголовками «осторожно, мошенники» или «развод для лохов». Посмотрим...
Новости компаний
Depositphotos
15.02.2017 12:57

Что предлагает банк изображений Depositphotos

Графические материалы являются неотъемлемой составляющей любой рекламной кампании. Современный маркетинг уже трудно представить без коммерческой визуализации
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27

МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону

В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
Чистое небо 2
10.02.2017 17:39

«Петербургская Недвижимость» приглашает на презентацию «Квартира с первым взносом 0 рублей»

Презентация состоится в субботу, 11 февраля, в главном офисе «Петербургской Недвижимости» на Московском пр., 212 в кабинете 2016. Вход свободный.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Глава ЦБ: «Черные кредиторы» сменят запрещённые микрофинансовые организации
Бесконечные дороги госзаказа
Что предлагает банк изображений Depositphotos
Биржевой курс доллара упал ниже 57 рублей
РФ может вернуться к проекту "Южный поток"
Росимуществу Псковской области вернули отсуженные в Петербурге миллионы
Государство сократит свои доли в ВТБ, АЛРОСА и «Совкомфлоте»
Идите в город-сад
Фондовый рынок США закрылся ростом
Акции Apple обновили исторический максимум
Бесконечные дороги госзаказа
Идите в город-сад
Кризис мясом не испортишь
Два Владимира на один судебный квартал
Модный приговор Петербургу
Как Смольный баннером работал
Торговля России и Финляндии начала оправляться от санкций
Куда не уехал петербургский автопром
В поисках французского круассана
«Светлана» распродает активы
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Лучшая колбаса — это домашняя буженина

Викторина: Nokia 3310 - хоть утопить, хоть подвесить

Эрмитаж выставляет искусство Мамлюкского султаната

«Спартак» лишил СКА лидерства в чемпионате

Владимир Путин и Вячеслав Володин, фото: kremlin.ru

Оскорбление величества: Как защитить президентскую честь?

DariuszSankowski/pixabay.com

Викторина: Превратности любви

Новости компаний
Depositphotos
15.02.2017 12:57
Что предлагает банк изображений Depositphotos
Графические материалы являются неотъемлемой составляющей любой рекламной кампании. Современный маркетинг уже трудно представить без коммерческой визуализации
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
Чистое небо 2
10.02.2017 17:39
«Петербургская Недвижимость» приглашает на презентацию «Квартира с первым взносом 0 рублей»
Презентация состоится в субботу, 11 февраля, в главном офисе «Петербургской Недвижимости» на Московском пр., 212 в кабинете 2016. Вход свободный.
Tele2
09.02.2017 12:42
Tele2 представила новый 4G-смартфон с большим экраном
Tele2 запустила в продажу новый 4G-смартфон Tele2 Maxi Plus. Аппарат отличается от других моделей оператора увеличенной диагональю экрана, бóльшим объемом памяти и улучшенными характеристиками камер.
Автор фото: Голынский Сергей
09.02.2017 09:00
Уральские авиалинии стали победителем в номинации «Наиболее динамичное развитие маршрутной сети»
Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» наградила лучшие авиакомпании, выполняющие рейсы из Санкт-Петербурга по итогам 2016 года
Tele2
03.02.2017 10:28
Московские абоненты Tele2 получат скидку на такси Gett
Благодаря партнерству двух компаний, сервис Gett позволяет пассажирам наряду с привычными тарифами («Эконом», «Комфорт», «Бизнес» и другими) воспользоваться тарифом «Tele2»
Фото предоставлено компанией «МРСК Северо-Запада»
02.02.2017 16:01
Мэр Вологды поблагодарил МРСК Северо-Запада за помощь на частной подстанции «Ява»
В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява».
Tele2
01.02.2017 10:41
Tele2 рассказала о переносе остатков услуг в новой рекламе
Tele2, на днях заявившая о новой стратегии развития, выпустила рекламные ролики в поддержку коммуникационной платформы «Другие правила».
Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2
30.01.2017 15:00
Тele2 начала переносить остатки пакетных тарифов на следующий месяц
Оператор начал переносить неиспользованные SMS, минуты разговоров и гигабайты интернет-трафика на следующий месяц.
Фото: ПАО «МРСК Северо-Запад»
27.01.2017 15:06
МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство
В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.