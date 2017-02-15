Глава ЦБ: «Черные кредиторы» сменят запрещённые микрофинансовые организации

«Черные кредиторы» могут прийти на смену микрофинансовым организациям (МФО) в случае запрета последних. С таким предостережением выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Как передает РБК со ссылкой на «Интерфакс», председатель ЦБ РФ сделала это заявление 15 февраля в ходе заседания Совета Федерации.

Она уверена, что микрозаймы необходимы гражданам, и «если легальные кредиторы, быстро выдающие займы на небольшие суммы, исчезнут», им на смену придут «черные кредиторы». «Мы получим ту ситуацию, когда граждане будут абсолютно не защищены ни от вышибал долгов, ни от нечестного начисления процентов по займам», — сказала Набиуллина.

При этом рынок микрозаймов глава ЦБ назвала проблемным, отметив, что Банк России работает над его оздоровлением. По ее данным, за три года из реестра было исключено почти 4 тыс. микрокредитных организаций.