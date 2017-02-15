«Победа» открыла продажу билетов из регионов в Сочи и Анапу

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в среду открыла продажу билетов на летние региональные рейсы в Сочи и Анапу.

До конца летнего расписания одномоментно предложено не менее 5% билетов по минимальному тарифу с учетом всех такс и сборов.

Сейчас в продаже доступны рейсы из Екатеринбурга и Перми, в ближайшее время будут добавлены рейсы из Челябинска. В перспективе региональная программа включит в себя около десяти направлений.

«Нашу традиционную летнюю программу полетов на курорты Краснодарского края всегда особо ждут жители регионов России, которых в этом году мы продолжим радовать низкими ценами. Сейчас мы ведем переговоры с разными российскими аэропортами, и уже совсем скоро будем готовы анонсировать полную региональную программу», – отметил генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

На первоначальном этапе запуска продаж «Победа» предложила рейсы в Сочи и Анапу из двух российских городов – из Екатеринбурга и Перми. 28 апреля начнутся полеты в Сочи из Екатеринбурга и будут выполняться до пяти раз в неделю; 7 мая – из Перми (до трех рейсов в неделю). Кроме того, с 1 июня самолеты «Победы» будут летать в Анапу из Екатеринбурга и Перми.

«Победа» выполняет региональную программу полетов на черноморские курорты с 2015 года. И уже в первый год полетов была названа ценовым лидером юга России. Тарифы «Победы» на рейсах в Сочи, Анапу и Геленджик были признаны самыми низкими на рынке, сообщалось в независимом исследовании туристического поисковика Aviasales.