Московский, Приморский и Невский районы наиболее популярны у покупателей жилья

Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость» проанализировал популярность городских районов среди покупателей жилья в Северной столице в 2016 году. По объему реализованного спроса на рынке строящейся недвижимости самыми востребованными оказались Приморский, Невский и Московский районы.

«Так, Приморский район занял в структуре реализованного спроса на строящееся жилье 10%, Невский район имеет долю 8%, а Московский район – около 6%», – рассказывает 15 февраля Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость».

По словам Ольги Трошевой, Приморский район традиционно является одним из наиболее востребованных среди покупателей, причем как на первичном, так и на вторичном рынке. На рынке строящегося жилья наибольший спрос приходится на локацию Каменка: здесь сегодня представлено самое обширное предложение.

Невский район в 2016 году также нарастил свою долю по сравнению с прошлым годом, активно развиваются локации Усть-Славянка, Русановка и Октябрьская набережная.

На третье место по востребованности среди городских районов встал традиционно популярный у покупателей Московский район, где сегодня активно строится жилье комфорт-класса. В частности, развивается строительство комфортного малоэтажного жилья в районе Пулковского шоссе.