Еще
16:44 15.02.2017
Пришлите свою новость!
16:27
МИД РФ представит «антифейковый» проект через неделю
16:20
Всё меньше финнов считают Россию угрозой
16:17
Экс-подрядчик Минкульта не пустил прессу на стройку новой сцены МДТ
16:09
В новом корпусе Мариинской больницы заканчивают отделку
16:09
Президентская библиотека откроет доступ к документам о 1917 годе
16:03
ЗакС Петербурга решил направить в совет по муниципальному самоуправлению только единороссов
15:54
Лучшая колбаса — это домашняя буженина
15:50
Из-за новых тарифов ЗСД от магистрали отказались 23 тысячи водителей
15:33
Глава Крыма подтвердил задержание своего бывшего зама по подозрению во взяточничестве
15:25
Глава ЦБ: «Черные кредиторы» сменят запрещённые микрофинансовые организации
15:24
Московский, Приморский и Невский районы наиболее популярны у покупателей жилья
15:20
Роскомнадзор решил, что Навальный вреден детям
15:10
«ДП»: Wargaming получит полмиллиарда за поставку виртуальных танков «Ростелекому»
15:05
Земля банкрота «Мозель» на Октябрьской набережной подешевела в 2 раза
15:01
Песков: Россия не будет обсуждать с США тему возврата Крыма Украине
14:56
Режиссер «Хардкора» снял кровавый клип для «Ленинграда»
14:52
На севере Петербурга горящий грузовик тушил трактор
14:48
Эрмитаж: У нас нет претензий к подрядчику по строительству фондохранилища в Старой Деревне
14:38
Президент Франции призвал усилить кибербезопасность
14:24
Комитет по печати не отстоял права ГЦРР на оформление города к праздникам
14:17
В Финляндии растет число сомневающихся по вопросу вступления в НАТО
14:05
Петербург выполнил план по снижению смертности в 2016 году, а Ленобласть - нет
13:58
На Петербург опустится туман
13:53
Макаров - Минкульту: Когда будет принято решение объединить РНБ и РГБ, будет поздно
13:52
Зинчук: Мы должны стать символом Петербурга, как Эрмитаж, разводные мосты и корюшка
13:42
Зарабатывающие на имени “Бессмертного полка” проникали в школы под прикрытием письма комитета по образованию
13:36
По делу об убийстве брата Ким Чен Ына задержана гражданка Мьянмы
13:29
Казахская BI Group выходит в Петербург с тремя жилыми комплексами
13:25
В Петербурге судят налетчиков на массажисток и аптекарей
13:25
Путин доверил Парфенчикову Карелию. Временно
13:14
На 21 кнопке петербуржцы будут смотреть канал «Санкт-Петербург»
13:10
"Квадрат.ру": Два здания завода имени Калинина уйдут с молотка
12:59
Смольный отказался оспаривать снятие доски Колчаку
12:58
Идеолог “Смертельных бригад Ельцина” арестован в Петербурге
12:54
Колпинец под полом в гараже нашел исправный пулемет времен ВОВ
12:44
Песков о прессе США: Не читайте утренних газет
12:31
Экс-министр обороны Финляндии снялся в гей-фотосессии
12:20
Минкульт: Остановить объединение РНБ и РГБ невозможно
12:16
Владимир Сорокин выпустит роман о Второй мусульманской революции
12:10
Милонов рассказал, зачем ездит в Финляндию
12:03
ЗакС поддержал переименование МО "Парнас" в "Сергиевское"
11:58
В Петербурге прокуратура борется с сервисом для симулянтов
11:54
ЦИК Ленобласти возглавил Михаил Лебединский
11:49
Столичные жулики с легендой о блокировке дверей гастролируют в Петербурге
11:44
Нападающий «Зенита» Гасилин намерен перейти в «Амкар»
11:36
Минобороны России запустило официальную страницу в «Одноклассниках»
11:26
Мост Александра Невского будут разводить две ночи подряд
11:19
Биржевой курс доллара упал ниже 57 рублей
11:09
Депутаты Петербурга обратились к Мединскому с просьбой спасти РНБ от объединения с Ленинкой
11:02
За лишение свободы фельдшера скорой мужчине грозит до 2 лет тюрьмы
10:56
Лавров завтра встретится с новым главой Госдепа
10:50
В доме на Беринга после пожара нашли тело
10:42
ЗакС отказался заступаться за Европейский университет
10:39
В ДТП на Косыгина машине «снесло крышу»: двое в больнице
10:33
РФ может вернуться к проекту "Южный поток"
10:27
Росимуществу Псковской области вернули отсуженные в Петербурге миллионы
10:21
Глава Карелии Александр Худилайнен подал в отставку
10:15
«Квадрат»: Первые суды над «серыми» арендодателями Петербурга пройдут в этом году
10:09
На Казанской ночью тушили ресторан
10:03
Опрос: Одобрение Сталина россиянами достигло максимума с начала 2000-х
09:57
Военные ЗВО прошли маршем до полигонов
09:49
На Васильевском открыли движение по двум линиям
09:41
Мошенник выманил почти миллион у петербургских пенсионеров
09:33
11-летняя школьница, выпавшая из окна в Киришах, состояла в "группах смерти"
09:26
В угнанном три года назад в Петербурге автомобиле нашли патроны
09:17
Сотрудники Intimissimi отдали выручку мошеннице, выдававшей себя за инкассатора
09:09
На петербургском заводе «Хёндэ» начали производство нового Solaris
09:01
От гостиницы «Азимут» увезли в больницу мужчину, упавшего с третьего этажа
08:53
Смольный подтвердил смену руководства в комитете по экономической политике
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
15.02.2017 15:20

Роскомнадзор решил, что Навальный вреден детям

Google добавил в черный список ссылку на ролик с YouTube об обещаниях «Единой России», созданный сторонниками Алексея Навального еще в 2011 году. Роскомнадзор решил, что этот ролик нарушает федеральный закон РФ  №139 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

О блокировке оппозиционер и глава Фонда борьбы с коррупцией рассказал на странице своего блога сегодня, 15 февраля. Каким образом ролик с перечислением положений предвыборного манифеста партии 2002 года причиняет вред здоровью детей, Навальному не объяснили. В уведомлении о блокировке его предупредили, что если видео не будет удалено, то «компания Google может быть вынуждена заблокировать контент» всего канала.

Такое решение вероятный кандидат в президенты РФ счел неправомерным.

«Ролик удалять не собираюсь, на действия Роскомнадзора подаю в суд», – пишет политик.

Положения закона, статья 5, пункт 2, оберегают детей от информации, которая может побудить их навредить собственному здоровью, содержит нецензурную брань и порнографию, оправдывает насилие и противоправное поведение.

«Для того, чтобы определить, что информация вредит детям, Роскомнадзор должен был провести экспертизу ролика. Не знаю, что они там провели, но лично я не нахожу ни одного из вышеперечисленных признаков в моём ролике», – сомневается в законности позиции Роскомнадзора оппозиционер.

Напомним, Алексей Навальный является основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). В числе расследований фонда — строительство дачи премьер-министра Дмитрия Медведева в городе Плес Ивановской области якобы на деньги предпринимателя Леонида Михельсона; выкупленный этаж дома на Котельнической набережной в Москве Сергеем  Котляренко, которого Навальный называет давним деловым партнером вице-премьера Игоря Шувалова  и целый блок расследований, связанный с генеральным прокурором РФ Юрием Чайкой и его семьей.

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
14.02.2017 10:28

Состоялась презентация «Квартира с первым взносом ноль рублей»

Как купить квартиру, не имея на руках собственных средств, в субботу 10 февраля, рассказали специалисты «Петербургской Недвижимости» на презентации «Квартира с первым взносом ноль рублей», которая состоялась главном офисе компании на Московском пр. 212
«Дом у Елагина острова»
10.02.2017 13:59

Паркинг в «Доме у Елагина острова» будет оснащен системой Parklift

«Северный город» вывел в продажу парковочные места в «Доме у Елагина острова», который строится в Приморском районе (Липовая аллея, 15). Подземный паркинг в этом доме оснащается системой Parklift, которая позволяет размещать автомобили на двух уровнях один над другим.
Фото предоставлено компанией «МРСК Северо-Запада»
02.02.2017 16:01

Мэр Вологды поблагодарил МРСК Северо-Запада за помощь на частной подстанции «Ява»

В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Роскомнадзор решил, что Навальный вреден детям
Путин доверил Парфенчикову Карелию. Временно
Депутаты Петербурга обратились к Мединскому с просьбой спасти РНБ от объединения с Ленинкой
Лавров завтра встретится с новым главой Госдепа
ЗакС отказался заступаться за Европейский университет
Глава Карелии Александр Худилайнен подал в отставку
Опрос: Одобрение Сталина россиянами достигло максимума с начала 2000-х
Смольный подтвердил смену руководства в комитете по экономической политике
Трамп отменил ряд обязательств по раскрытию информации для добывающих компаний
Премьера Сербии Вучича выдвинули в президенты
Идите в город-сад
Как варяг Никитин варяга Митина сменил
КС провёл спецоперацию «Дадин»
Навальный-2018: осужденный, свободный, злой
Борьба Смольного и ЗакСа дошла до КС
Зачем Навальный приезжал в Петербург
ЗакС: Враги на улице, в Исаакии и в Смольном
Владислав Иноземцев: «Трамп мог бы отменить санкции хоть завтра»
Самые влиятельные люди в петербургском парламенте - 2016
Новые понятия ГИБДД: 30 тысяч с трезвого
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Лучшая колбаса — это домашняя буженина

Викторина: Nokia 3310 - хоть утопить, хоть подвесить

Эрмитаж выставляет искусство Мамлюкского султаната

«Спартак» лишил СКА лидерства в чемпионате

Владимир Путин и Вячеслав Володин, фото: kremlin.ru

Оскорбление величества: Как защитить президентскую честь?

DariuszSankowski/pixabay.com

Викторина: Превратности любви

Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
14.02.2017 10:28
Состоялась презентация «Квартира с первым взносом ноль рублей»
Как купить квартиру, не имея на руках собственных средств, в субботу 10 февраля, рассказали специалисты «Петербургской Недвижимости» на презентации «Квартира с первым взносом ноль рублей», которая состоялась главном офисе компании на Московском пр. 212
«Дом у Елагина острова»
10.02.2017 13:59
Паркинг в «Доме у Елагина острова» будет оснащен системой Parklift
«Северный город» вывел в продажу парковочные места в «Доме у Елагина острова», который строится в Приморском районе (Липовая аллея, 15). Подземный паркинг в этом доме оснащается системой Parklift, которая позволяет размещать автомобили на двух уровнях один над другим.
Фото предоставлено компанией «МРСК Северо-Запада»
02.02.2017 16:01
Мэр Вологды поблагодарил МРСК Северо-Запада за помощь на частной подстанции «Ява»
В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява».
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08
Tele2 усилилась на Северо-Западе
Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27
Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
«Терминал - Ресурс»
13.10.2016 17:48
ЖК «Образцовый квартал» введен в эксплуатацию
Компания «Терминал - Ресурс» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Образцовый квартал». Не изменяя своим традициям, компания-застройщик досрочно сдала новый малоэтажный объект в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
«Salut!»
20.09.2016 17:37
Апартаменты в Петербурге: SALUT - старт продаж нового корпуса
Компания «Союз Инвест Девелопмент» объявляет о старте продаж в новом корпусе 5.2 многофункционального комплекса «Salut!»
INKERI
16.09.2016 15:21
ЮИТ передает ключи от INKERI
ЮИТ приступил к передаче клиентам квартир в домах первой очереди 5-этажного жилого комплекса комфорт-класса INKERI, построенных в исторической части города Пушкин. В введенных в эксплуатацию в начале сентября 9 домах располагается 598 квартир. Свыше 90% из них уже продано.
INKERI
09.09.2016 10:34
ЮИТ сдал первую очередь INKERI
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» ввела в эксплуатацию первую очередь 5-этажного жилого комплекса INKERI в городе Пушкин
ПАО «Сбербанк России»
08.09.2016 16:07
Ипотеку и электронное свидетельство собственности оформят в одном офисе
В июле-августе 2016 года около 200 семей из Северо-Западного региона воспользовались услугой Сбербанка по оформлению электронной регистрации собственности жилья
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.