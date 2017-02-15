Роскомнадзор решил, что Навальный вреден детям

Google добавил в черный список ссылку на ролик с YouTube об обещаниях «Единой России», созданный сторонниками Алексея Навального еще в 2011 году. Роскомнадзор решил, что этот ролик нарушает федеральный закон РФ №139 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

О блокировке оппозиционер и глава Фонда борьбы с коррупцией рассказал на странице своего блога сегодня, 15 февраля. Каким образом ролик с перечислением положений предвыборного манифеста партии 2002 года причиняет вред здоровью детей, Навальному не объяснили. В уведомлении о блокировке его предупредили, что если видео не будет удалено, то «компания Google может быть вынуждена заблокировать контент» всего канала.

Такое решение вероятный кандидат в президенты РФ счел неправомерным.

«Ролик удалять не собираюсь, на действия Роскомнадзора подаю в суд», – пишет политик.

Положения закона, статья 5, пункт 2, оберегают детей от информации, которая может побудить их навредить собственному здоровью, содержит нецензурную брань и порнографию, оправдывает насилие и противоправное поведение.

«Для того, чтобы определить, что информация вредит детям, Роскомнадзор должен был провести экспертизу ролика. Не знаю, что они там провели, но лично я не нахожу ни одного из вышеперечисленных признаков в моём ролике», – сомневается в законности позиции Роскомнадзора оппозиционер.

Напомним, Алексей Навальный является основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). В числе расследований фонда — строительство дачи премьер-министра Дмитрия Медведева в городе Плес Ивановской области якобы на деньги предпринимателя Леонида Михельсона; выкупленный этаж дома на Котельнической набережной в Москве Сергеем Котляренко, которого Навальный называет давним деловым партнером вице-премьера Игоря Шувалова и целый блок расследований, связанный с генеральным прокурором РФ Юрием Чайкой и его семьей.