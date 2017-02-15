Земля банкрота «Мозель» на Октябрьской набережной подешевела в 2 раза

Участок в 1,2 га на Октябрьской набережной Петербурга выставлен на голландский аукцион с минимальной ценой 210 млн рублей. В ходе банкротства компании «Мозель» он подешевел более чем в 2 раза.

Как сообщает 15 февраля Российский аукционный дом, торги на участок по улице Крыленко, 1а, литера М, уже объявлены и продлятся до 23 мая. За это время цена снизится с 360 до 210 млн рублей.

Земля принадлежит импортеру алкоголя «Мозель», признанного банкротом в 2015 году. На ней можно возвести 23 тыс. кв. м жилья бизнес-класса, оценивают в РАДе. При этом изначальная стоимость актива составляла 500 млн рублей.