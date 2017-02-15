Песков: Россия не будет обсуждать с США тему возврата Крыма Украине

Россия не будет обсуждать с США тему возврата Крыма Украине, поскольку никогда не обсуждает с зарубежными партнерами вопросы, связанные со своей территорией.

Об этом 15 февраля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает Радио "Маяк". Так он прокомментировал заявление Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп ожидает возвращения Крыма в состав Украины. Как сообщала "Фонтанка", оно было озвучено пресс-секретарем Белого дома Шоном Спайсером. Песков подчеркнул, что Россия продолжит последовательно доносить партнерам, в том числе в Вашингтоне, свою аргументацию по Крыму.

Песков также отметил, что тема статуса Крыма не поднималась во время состоявшегося в конце января телефонного разговора президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа.