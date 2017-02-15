Эрмитаж: У нас нет претензий к подрядчику по строительству фондохранилища в Старой Деревне

Строительство третьей очереди фондохранилища Эрмитажа в Старой Деревне в Петербурге не отстает от графика. У музея нет претензий к подрядчику «Мехстройтранс», входящему в холдинг «Роспан», несмотря на поданный к нему иск о банкротстве.

Как сообщил 15 февраля «Фонтанке» замдиректора Эрмитажа по строительству Михаил Новиков, план работ на 2016 год по строительству фондохранилища на Школьной улице, 39, был выполнен полностью. Работы продолжаются в соответствии с графиком. Подрядчик «Мехстройтранс» освоил уже около 230 млн рублей.

«В прошлом году мы выставляли штрафные санкции из-за низких темпов работ, но позже их отозвали — компания сумела наверстать отставание и вернулась в график», – рассказал Михаил Новиков. В этом году подрядчик должен выполнить работы на 430 млн рублей.

Вместе с тем сдачу 13-этажного корпуса могут перенести с 2019 на 2020 год, добавил замдиректора Эрмитажа. В следующем году завершается федеральная целевая программа «Культура России», в рамках которой строится фондохранилище. Объемы финансирования стройки на следующие годы пока не утверждены.

«Если график финансирования не изменится, мы достроим здание в 2019 году, как и планировали», – добавил Новиков.

Компания «Мехстройтранс», входящая в ГК «Роспан», выиграла тендер на строительство фондохранилища в ноябре 2015 года, получила аванс в размере около миллиарда рублей. А в апреле 2016-го к ней был подан иск о банкротстве. Его рассмотрение перенесено на апрель этого года.

Кроме того, в марте прошлого года по «делу Минкульта» был арестован Никита Колесников, один из владельцев «Роспана». Ему предъявлено обвинение в масштабном мошенничестве при исполнении госконтракта по строительству музея космонавтики в Калуге. В январе этого года Эрмитаж посетили сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти. По информации «Фонтанки», визит был связан с контрактом «Мехстройтранса».