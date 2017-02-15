Президент Франции призвал усилить кибербезопасность

Президент Франции Франсуа Олланд 15 февраля призвал принять меры по защите от кибератак в преддверии президентских выборов, которые состоятся весной этого года, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

«Президент Республики потребовал представить на ближайшем совете безопасности специальные меры наблюдения и защиты, включая защиту от кибератак, которые будут приняты в связи с предвыборной кампанией», — говорится в тексте сообщения, которое цитирует RNS.

Ранее глава IT-службы политического движения кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона «Вперед!» Мунир Махжуби в интервью Le Monde заявил о том, что Россия якобы распространяет ложные сообщения о Макроне через социальные сети. Представители Макрона накануне также обвинили в кибератаках на движение неких украинских хакеров.

Выборы президента Франции состоятся в апреле — мае 2017 года.