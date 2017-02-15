Комитет по печати не отстоял права ГЦРР на оформление города к праздникам

Арбитражный суд Северо-Западного округа 14 февраля не удовлетворил кассационную жалобу комитета по печати Смольного и оставил решение УФАС Петербурга без изменений: заключенные с ГЦРР контракты на украшение улиц ко Дню Победы, Дню города, «Алым парусам» и Дню ВМФ признаны нарушающими закон.

Как сообщает УФАС Петербурга 15 февраля, жалоба комитета по печати на решение антимонопольной службы была отклонена в судах трех инстанций. Назначенный штраф председатель комитета Сергей Серезлеев оплатил еще в январе 2016 года, 50 тысяч рублей останутся на счету УФАС.

Поводом для судебного разбирательства стали заключенные комитетом с городским центром размещения рекламы контракты на украшение Петербурга к четырем праздникам в 2016 году. Флаги и прочие элементы, приобретенные без конкурса, обошлись городу почти в 30 миллионов рублей. На нарушения законодательства, как писало УФАС, 12 апреля 2016 года обратил внимание депутат Законодательного собрания Максим Резник. Комитет объяснил закупку у единственного поставщика особыми полномочиями ГУПов в этой сфере, однако Резник и УФАС напомнили Серезлееву, что закон, наделяющий предприятия исключительными правами, противоречит федеральному законодательству, и Смольный уже разработал соответствующие поправки. Председатель комитета сослался на то, что закон еще не принят, а, значит, закупка легальна. Однако суд согласился не с ним, а с мнением УФАС.