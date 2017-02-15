Сезон падежа губернаторов: Чего Карелии ждать от Парфенчикова?

15.02.2017 14:14

Губернаторы уходят по списку и по очереди. Скоро ли финал, и как столица Карелии встретила новости про уход Александра Худилайнена? Узнали у профессора кафедры сравнительной политологии ВШЭ Николая Петрова и журналиста из Карелии Глеба Ярового.

Губернатор Карелии Александр Худилайнен 15 февраля объявил о досрочном сложении полномочий. Чего следует ожидать от вероятного его преемника — Артура Парфенчикова, узнали в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис].

Журналист карельского издания "7x7" Глеб Яровой рассказал, что, судя по многочисленным интернет-комментариям, жители Петрозаводска и Карелии встретили новость об отставке губернатора с радостью, а его выступление перед журналистами заняло всего несколько минут и завершилось поцелуем, которым теперь уже экс-глава Республики наградил одну из присутствующих женщин-журналистов.

Аудиоподкаст интервью:

play stop mute max volume repeat скачать Фонтанка.Офис Упс! Необходимо обновиться! Для воспроизведения обновите браузер или Для воспроизведения обновите браузер или Flash плагин

Вместе со специальным корреспондентом "Фонтанки" Ириной Тумаковой узнали, чего ждать Карелии от назначенного временно исполняющим обязанности главы Республики Артура Парфенчикова, и какие цели преследует Кремль, затеявший череду губернаторских отставок, у профессора кафедры сравнительной политологии ВШЭ Николая Петрова. О том, крепко ли сидится в своем губернаторском кресле Георгию Полтавченко, тоже спросили:

Аудиоподкаст интервью:

play stop mute max volume repeat скачать Фонтанка.Офис Упс! Необходимо обновиться! Для воспроизведения обновите браузер или Для воспроизведения обновите браузер или Flash плагин

Подписывайтесь на канал [Фонтанки.Офис] в Телеграме и получайте ссылки на самые интересные наши эфиры и их текстовые версии.