Сезон падежа губернаторов: Чего Карелии ждать от Парфенчикова?
Губернатор Карелии Александр Худилайнен 15 февраля объявил о досрочном сложении полномочий. Чего следует ожидать от вероятного его преемника — Артура Парфенчикова, узнали в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис].
Журналист карельского издания "7x7" Глеб Яровой рассказал, что, судя по многочисленным интернет-комментариям, жители Петрозаводска и Карелии встретили новость об отставке губернатора с радостью, а его выступление перед журналистами заняло всего несколько минут и завершилось поцелуем, которым теперь уже экс-глава Республики наградил одну из присутствующих женщин-журналистов.
Аудиоподкаст интервью:
Вместе со специальным корреспондентом "Фонтанки" Ириной Тумаковой узнали, чего ждать Карелии от назначенного временно исполняющим обязанности главы Республики Артура Парфенчикова, и какие цели преследует Кремль, затеявший череду губернаторских отставок, у профессора кафедры сравнительной политологии ВШЭ Николая Петрова. О том, крепко ли сидится в своем губернаторском кресле Георгию Полтавченко, тоже спросили:
Аудиоподкаст интервью:
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