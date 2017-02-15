18+
(812) 416 77 77 телефон прямого эфира
Пока все в офисе
15.02.2017 14:14
Сезон падежа губернаторов: Чего Карелии ждать от Парфенчикова?
ВрИО главы Карелии Артур Пафенчиков.

Сезон падежа губернаторов: Чего Карелии ждать от Парфенчикова?

Губернаторы уходят по списку и по очереди. Скоро ли финал, и как столица Карелии встретила новости про уход Александра Худилайнена? Узнали у профессора кафедры сравнительной политологии ВШЭ Николая Петрова и журналиста из Карелии Глеба Ярового.

Губернатор Карелии Александр Худилайнен 15 февраля объявил о досрочном сложении полномочий. Чего следует ожидать от вероятного его преемника  — Артура Парфенчикова, узнали в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис]. 

Журналист карельского издания "7x7" Глеб Яровой рассказал, что, судя по многочисленным интернет-комментариям, жители Петрозаводска и Карелии встретили новость об отставке губернатора с радостью, а его выступление перед журналистами заняло всего несколько минут и завершилось поцелуем, которым теперь уже экс-глава Республики наградил одну из присутствующих женщин-журналистов.

Аудиоподкаст интервью: 

Вместе со специальным корреспондентом "Фонтанки" Ириной Тумаковой узнали, чего ждать Карелии от назначенного временно исполняющим обязанности главы Республики Артура Парфенчикова, и какие цели преследует Кремль, затеявший череду губернаторских отставок, у профессора кафедры сравнительной политологии ВШЭ Николая Петрова. О том, крепко ли сидится в своем губернаторском кресле Георгию Полтавченко, тоже спросили:

 Аудиоподкаст интервью:   

Подписывайтесь на канал [Фонтанки.Офис] в Телеграме и получайте ссылки на самые интересные наши эфиры и их текстовые версии.

Архивы передач
Предыдущие материалы
ВКонтакте Facebook LiveJournal Twitter

А самые классные видео вы можете получать с помощью нашего канала в Telegram