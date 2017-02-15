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15.02.2017 13:53
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Макаров-Минкульту: Когда будет принято решение объединить РНБ и РГБ, будет поздно

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров ответил представителям министерства культуры, которые отреагировали на обращение петербургского парламента по поводу объединения Российской национальной библиотеки с московской Российской государственной библиотекой.

Напомним, обращение к министру культуры депутаты петербургского ЗакСа отправили на заседании 15 февраля. Депутаты обратили внимание, что в случае объединения  могут возникнуть сложности в работе с редкими документами и работе читателей с новыми книгами.

В ответ в министерстве культуры спустя несколько минут после обращения петербургского ЗакСа вывесили высказывание пресс-секретаря ведомства.

«Остановить объединение невозможно, ибо невозможно остановить то, что никогда не начиналось. Инициатива некоторых депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга напоминает борьбу с ветряными мельницами. Даже больше – с мельницами, которых нет в природе»,- говорится на сайте Минкульта.

Представители ведомства также отметили, что речь идет только об объединении усилий руководства двух библиотек по оптимизации работы электронных библиотек, комплектации книжных фондов и, как результат, улучшении качества обслуживания читателей и росте зарплаты сотрудников.

«Коллеги, после того, как будет принято решение, будет уже поздно. Поэтому мы сейчас обращаем ваше внимание сейчас: не торопитесь, все обдумайте. Мы никогда ничего не принимаем просто так. К нам обратились представители библиотек с письмами, представители библиотечных сообществ и люди, которые там работают десятки лет, они просят нас вмешаться в ситуацию»,-отметил Макаров.

Он добавил, что под угрозой сокращение 400 человек, сохранность и доступность 37 млн экземпляров книг.

«Прислушайтесь к голосу профессионалов, ещё раз все проанализируйте»,-призвал спикер ЗакСа министра культуры и его коллег.

Справка:

Напомним, в январе 2017 года стало известно, что глава РНБ Александр Вислый и руководитель РГБ Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ. Оригинал письма общественность не видела, о документе стало известно от библиотечного сообщества. Позже ведущие библиотекари и учёные страны обратились к президенту Владимиру Путину с контрзаявлением, где говорилось о кризисе в двух библиотеках, который может возникнуть в связи с неосторожным решением.

В начале февраля из РНБ уволили библиографа Татьяну Шумилову, публично раскритиковавшую решение руководства. По сведениям «Фонтанки», приказ об увольнении мог быть подготовлен из-за недовольства министра культуры Владимира Мединского.


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