Зинчук: Мы должны стать символом Петербурга, как Эрмитаж, разводные мосты и корюшка

Юрий Зинчук, заместитель генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» прокомментировал «Фонтанке» победу в конкурсе на 21 кнопку.

15 февраля Роскомнадзор на конкурсе выбрал двадцать первый обязательный общедоступный канал для Петербурга. Им стал "Санкт-Петербург".

«Мы долго шли к этой цели. Главная задача, которую мы ставили перед собой, когда задумывали этот проект в 2010 году, заключалась в том, чтобы дать великому городу достойное телевидение. Его телевидение. Его голос», – заявил «Фонтанке» заместитель генерального директора канала и ведущий программы «Пульс города».

По словам Зинчука, после того как «Пятый канал» перешел на федеральную повестку, а телеканал СТО ТВ был переформатирован, получилось, что у Петербурга не было своего телевизионного отражения. Поэтому занять 21 кнопку, и фактически получить официальный статус главного канала Петербурга, было стратегически важным шагом. Это позволит каналу стать более доступными для зрителей.

«Технологически это будет выглядеть следующим образом. Теперь все кабельные операторы, которые распространяют сигнал нашего телеканала будут обязаны подвинуть других вещателей на иные позиции и поставить нас как главный канал Петербурга на 21 кнопку. Сейчас эту позицию занимают коммерческие проекты. И это понятно, кабельные операторы в условиях рынка преследуют свои интересы. И близость к первым позициям это большой финансовый, рекламный потенциал. Поэтому и решение комиссии в нашу пользу — это еще и важный политический шаг», – уверен Зинчук.

Задачу после победы канал, по словам Зинчука, ставит одну: "Как Санкт-Петербург строился с 1703 года, там и каналу предстоит отстроить его в цифровом, мультимедийном пространстве. Чтобы было понятно, что за город, как в нем жить, его достижения".

«Миссия, если можно так сказать, такова – нужно стать продолжением города, как Эрмитаж, разводные мосты, белые ночи и рыба корюшка», – резюмирует Юрий Зинчук.

Вещать на 21-ой кнопке канал после всех согласований начнет, скорее всего, с 1 июня.

Напомним, инициатива передачи 21-й кнопки региональным каналам принадлежала бывшему гендиректору телеканала "Санкт-Петербург", ныне депутату Госдумы ФС РФ Сергею Боярскому. Ее одобрили в правительстве России, и к лету 2016 года соответствующий закон был принят. (Первые два мультиплекса, или пакета каналов, которые любой зритель может поймать на своем телевизоре, принадлежат Первому каналу, «России», НТВ и таким каналам, как «Звезда» и «Пятница», всего их двадцать). Помимо «Санкт-Петербурга» на 21-ю кнопку претендовал Life78.