Зарабатывающие на имени “Бессмертного полка” проникали в школы под прикрытием письма комитета по образованию

Предприниматели, организовавшие в школах Петербурга и Ленинградской области платное фотографирование детей в военной форме в рамках акций «Летопись – Бессмертный полк» и «Я – Патриот!» , заходили к директорам школ с письмом комитета по образованию Петербурга за подписью и.о. заместителя председателя комитета Елены Спасской.

Напомним, в феврале 2017 года в ряде школ ученикам младших классов раздали приглашения, в которых сообщалось о проведении общешкольных акций "Летопись – Бессмертный полк". В рамках "летописи" предусматривалась фотоакция "Я – Патриот!", когда детей за 700 рублей фотографируют в военной форме . Занимается этим ООО «Милс-СПб», при этом к движению "Бессмертный полк" коммерсанты никакого отношения не имеют.

Как рассказали «Фонтанке» собеседники в образовательных учреждениях Петербурга и области, генеральный директор ООО «Милс-СПб» Андрей Шалаев и его представители, договариваясь с директорами школ об организации платной фотосъемки младших школьников под патриотическим предлогом, ссылались на комитет по образованию Санкт-Петербурга и даже демонстрировали некое письмо за подписью и.о. заместителя председателя комитета.

Заметим, что письмо, подписанное Еленой Спасской, действительно существует, но адресовано оно не руководителям образовательных учреждений, а генеральному директору ООО «Милс-СПб» А. Шалаеву, и является стандартным ответом ведомства на обращение предпринимателя. В этом письме на просьбу «оказать содействие в продвижении проектов «Летопись – Бессмертный полк» и «Я – Патриот!» отмечается, что в соответствии с законом образовательные учреждения самостоятельны в осуществлении образовательной и административной деятельности.

Официальная позиция комитета по образованию Петербурга относительно деятельности ООО «Милс-СПб» опубликована на сайте ведомства: «Комитет по образованию не поддерживает организацию в образовательных учреждениях сбора средств с учащихся и родителей для участия в любых коммерческих проектах, целью которых заявлено якобы нравственное и патриотическое воспитание детей. Считаем недопустимым использование семейных традиций и патриотических чувств учащихся петербургских школ для извлечения прибыли».