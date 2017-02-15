По делу об убийстве брата Ким Чен Ына задержана гражданка Мьянмы

Полиция Малайзии задержала женщину, которая, предположительно, имеет отношение к убийству Ким Чон Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом в среду, 15 февраля, сообщается в Facebook малайзийского информационного агентства Bernama.

Женщина является гражданкой Мьянмы. Согласно полицейскому рапорту, копия которого опубликована в Twitter агентства, ее зовут Доан Тхи Хуон (Doan Thi Huong). Ее схватили в аэропорту Куала-Лумпура. Другие подробности, в частности, ее роль в преступлении, не раскрываются.

Ранее СМИ опубликовали фотографию одной из участниц нападения на Кима, сделанную камерой видеонаблюдения.

Об убийстве Ким Чон Нама 14 февраля сообщило южнокорейское агентство «Ёнхап». По его версии, на мужчину в аэропорту напали две женщины, вооруженные «отравленными иглами». Власти Малайзии позже подтвердили личность жертвы атаки.

В 2015 году СМИ сообщали, что еще один брат северокорейского лидера, Ким Чен Чхоль, исчез после того, как его видели в Лондоне. Полиция не стала его искать, так как с заявлением о пропаже никто не обращался.