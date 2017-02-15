Лучший вид на Петербург

Еще
21:28 15.02.2017
Пришлите свою новость!
21:11
Заместителем главы Росимущества назначен чиновник Смольного
21:05
О кибератаках России заговорил генсек НАТО
20:51
РНБ хочет применить «дисциплинарное взыскание» к библиографу Никите Елисееву
19:38
Глава МИД Франции пообещал России ответ на вмешательство в выборы
19:28
На Украине введены чрезвычайные меры в энергосистеме страны
19:17
Вован и Лексус заявили о розыгрыше Маккейна и ещё нескольких сенаторов США
19:10
«Фонтанка» за 60 секунд — 15 февраля
19:09
Расселенные ради расширения проспекта Энергетиков дома решили не сносить
19:03
Лукьяненко вычеркнул себя из лонг-листа премии Стругацких из-за «нацизма» конкурентки
18:59
Точная причина смерти брата Ким Чен Ына осталась неясной после вскрытия
18:52
Главы генштабов России и США проведут встречу в Азербайджане
18:43
Финский разработчик игр Supercell за год заработал 900 млн евро
18:29
В Петербурге "минировали" главк МВД и Арбитражный суд
18:22
Муж солистки Мариинского театра объявлен в федеральный розыск
18:07
Комитет по экономической политике Петербурга временно возглавил Москаленко
17:59
Половина петербурженок отказываются прививать своих детей в роддомах
17:58
Автандил Микава: Почему наши дети страдают от «старческих» болезней
17:55
5’NIZZA выпустила новый альбом после 12 лет перерыва
17:51
Росстат зафиксировал нулевую недельную инфляцию
17:37
Девять застройщиков Петербурга готовятся работать по новому ФЗ-214
17:27
Аппиа и Мбодж не помогут "Андерлехту" в первом матче с "Зенитом"
17:17
Россия поднялась на 114-е место в рейтинге экономической свободы
17:10
"Ночные охотники" накрыли Кингисепп
17:05
Силуанов: Без валютных интервенций рубль бы вырос ещё сильнее
16:52
В комитете по молодежной политике подтвердили увольнение зампреда Загородникова
16:48
Эксперты: В Подмосковье потянулись и петербуржцы
16:45
Росстат: Долги по зарплате в РФ резко выросли
16:27
МИД РФ представит «антифейковый» проект через неделю
16:20
Всё меньше финнов считают Россию угрозой
16:17
Экс-подрядчик Минкульта не пустил прессу на стройку новой сцены МДТ
16:09
В новом корпусе Мариинской больницы заканчивают отделку
16:09
Президентская библиотека откроет доступ к документам о 1917 годе
16:03
ЗакС Петербурга решил направить в совет по муниципальному самоуправлению только единороссов
15:54
Лучшая колбаса — это домашняя буженина
15:50
Из-за новых тарифов ЗСД от магистрали отказались 23 тысячи водителей
15:33
Глава Крыма подтвердил задержание своего бывшего зама по подозрению во взяточничестве
15:25
Глава ЦБ: «Черные кредиторы» сменят запрещённые микрофинансовые организации
15:24
Московский, Приморский и Невский районы наиболее популярны у покупателей жилья
15:20
Роскомнадзор решил, что Навальный вреден детям
15:10
«ДП»: Wargaming получит полмиллиарда за поставку виртуальных танков «Ростелекому»
15:05
Земля банкрота «Мозель» на Октябрьской набережной подешевела в 2 раза
15:01
Песков: Россия не будет обсуждать с США тему возврата Крыма Украине
14:56
Режиссер «Хардкора» снял кровавый клип для «Ленинграда»
14:52
На севере Петербурга горящий грузовик тушил трактор
14:48
Эрмитаж: У нас нет претензий к подрядчику по строительству фондохранилища в Старой Деревне
14:38
Президент Франции призвал усилить кибербезопасность
14:24
Комитет по печати не отстоял права ГЦРР на оформление города к праздникам
14:17
В Финляндии растет число сомневающихся по вопросу вступления в НАТО
14:14
Сезон падежа губернаторов: Чего Карелии ждать от Парфенчикова?
14:05
Петербург выполнил план по снижению смертности в 2016 году, а Ленобласть - нет
13:58
На Петербург опустится туман
13:53
Макаров - Минкульту: Когда будет принято решение объединить РНБ и РГБ, будет поздно
13:52
Зинчук: Мы должны стать символом Петербурга, как Эрмитаж, разводные мосты и корюшка
13:42
Зарабатывающие на имени “Бессмертного полка” проникали в школы под прикрытием письма комитета по образованию
13:36
По делу об убийстве брата Ким Чен Ына задержана гражданка Мьянмы
13:29
Казахская BI Group выходит в Петербург с тремя жилыми комплексами
13:25
В Петербурге судят налетчиков на массажисток и аптекарей
13:25
Путин доверил Парфенчикову Карелию. Временно
13:14
На 21 кнопке петербуржцы будут смотреть канал «Санкт-Петербург»
13:10
"Квадрат.ру": Два здания завода имени Калинина уйдут с молотка
12:59
Смольный отказался оспаривать снятие доски Колчаку
12:58
Идеолог “Смертельных бригад Ельцина” арестован в Петербурге
12:54
Колпинец под полом в гараже нашел исправный пулемет времен ВОВ
12:44
Песков о прессе США: Не читайте утренних газет
12:31
Экс-министр обороны Финляндии снялся в гей-фотосессии
12:20
Минкульт: Остановить объединение РНБ и РГБ невозможно
12:16
Владимир Сорокин выпустит роман о Второй мусульманской революции
12:10
Милонов рассказал, зачем ездит в Финляндию
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
15.02.2017 18:18

Лучший вид на Петербург

"Фонтанка" начинает смотреть на соцсети, пользователи которых внимательно наблюдают за Петербургом. Предлагаем и вам взглянуть на город с необычного ракурса.
Лучший вид на Петербург
Мария Креймер/Интерпресс

Мы выбрали для вас Топ-10 фото.

 
 
 
 
 
 

Публикация от Stanislav Zaburdaev (@xstazio)


 

Birzhevoy bridge and the Spit of Vasilyevsky Island, Saint-Petersburg // Биржевой мост и стрелка В.О. 💫💫💫

Публикация от Ivan Smelov 🇷🇺 (@smelov.photo)

 

Приехал заценить новую подсветку :)

Публикация от Stanislav Zaburdaev (@xstazio)

 

Лидер-тауэр

Публикация от Stanislav Zaburdaev (@xstazio)

 

Лахта Центр

Публикация от Stanislav Zaburdaev (@xstazio)

 

Баян, конечно, но у меня ещё не было :)

Публикация от Stanislav Zaburdaev (@xstazio)

 

Ligovskiy avenue, Saint-Petersburg, Russia // Лиговский проспект, Санкт-Петербург

Публикация от Ivan Smelov 🇷🇺 (@smelov.photo)

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Победа»
15.02.2017 15:21

«Победа» открыла продажу билетов из регионов в Сочи и Анапу

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в среду открыла продажу билетов на летние региональные рейсы в Сочи и Анапу.
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15

Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных

В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
«СЕКС.РФ»
09.02.2017 10:32

Более 80% россиян готовятся отмечать День Святого Валентина

По последним исследованиям «Ромир», поздравлять любимых в День Святого Валентина этой зимой готовятся 81% россиян. Не считают этот день праздником лишь 21% россиян, а 7% опрошенных и вовсе затруднились сообщить о своих планах.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Фонтанка» за 60 секунд — 15 февраля
Лучший вид на Петербург
Экс-подрядчик Минкульта не пустил прессу на стройку новой сцены МДТ
ЗакС Петербурга решил направить в совет по муниципальному самоуправлению только единороссов
Из-за новых тарифов ЗСД от магистрали отказались 23 тысячи водителей
Эрмитаж: У нас нет претензий к подрядчику по строительству фондохранилища в Старой Деревне
Комитет по печати не отстоял права ГЦРР на оформление города к праздникам
На Петербург опустится туман
Макаров - Минкульту: Когда будет принято решение объединить РНБ и РГБ, будет поздно
Зинчук: Мы должны стать символом Петербурга, как Эрмитаж, разводные мосты и корюшка
Биржу подвел торф
Петербургский трамвай становится частным
Смольный посмотрел в будущее: «четко и полно»
Игорь Албин: Инакомыслие не всегда плохо
Петербург нарастит школы и детсады за счет инвесторов
Как город жителям дорогу подарил
Смольный снова выгнал строителей с Крестовского
Хоровод как ответ на крестный ход
Знакомьтесь - «Санкт-Петербург-арена»
С миру по прихожанину - Церкви Исаакий
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Лучший вид на Петербург

Алина Циопа

Биржу подвел торф

Лучшая колбаса — это домашняя буженина

Викторина: Nokia 3310 - хоть утопить, хоть подвесить

Эрмитаж выставляет искусство Мамлюкского султаната

«Спартак» лишил СКА лидерства в чемпионате

Новости компаний
«Победа»
15.02.2017 15:21
«Победа» открыла продажу билетов из регионов в Сочи и Анапу
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в среду открыла продажу билетов на летние региональные рейсы в Сочи и Анапу.
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
«СЕКС.РФ»
09.02.2017 10:32
Более 80% россиян готовятся отмечать День Святого Валентина
По последним исследованиям «Ромир», поздравлять любимых в День Святого Валентина этой зимой готовятся 81% россиян. Не считают этот день праздником лишь 21% россиян, а 7% опрошенных и вовсе затруднились сообщить о своих планах.
Автор фото: Голынский Сергей
09.02.2017 09:00
Уральские авиалинии стали победителем в номинации «Наиболее динамичное развитие маршрутной сети»
Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» наградила лучшие авиакомпании, выполняющие рейсы из Санкт-Петербурга по итогам 2016 года
Tele2
08.02.2017 15:47
Tele2 поддержит крупнейший в России музей современного искусства
Tele2 стала официальным партнером музея современного искусства Эрарта. В 2017 году компания поддержит целый ряд культурных событий, которые дают возможность петербуржцам по-новому взглянуть на мир через призму творчества наиболее ярких современных художников.
КЕЙ
07.02.2017 09:00
Бонусная программа КЕЙ стала удобнее
В 2015 году цифровой ритейлер КЕЙ запустил бонусную программу «+1 к счастью» - гибкую систему лояльности, учитывающую личные интересы покупателей и мотивирующую на повторные покупки.
«Уральские авиалинии»
06.02.2017 10:32
Уральские авиалинии раскрывают питерцам тайну своего большого QR-кода
Если вы еще не поняли, зачем сканировать лето? Сообщаем: летние QR-коды ведут на распродажу ваших любимых летних направлений.
Царскосельский каток
03.02.2017 16:59
«Терминал-Ресурс» приглашает на Царскосельский каток
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» приглашает всех посетить Царскосельский каток на Треугольной площади
«Уральские авиалинии»
03.02.2017 09:00
"Уральские авиалинии" запускают теплую акцию в Санкт-Петербурге
Уже мечтаете о жарком лете и незабываемом отпуске? «Уральские авиалинии» помогут настроиться на лето 2017. Авиакомпания раскрасила крупные мегаполисы страны яркими QR-кодам
Tele2
02.02.2017 17:55
Tele2 подключает к сети LTE-450 через мобильных агентов
Tele2 запускает бесплатные выездные консультации мобильных агентов Skylink. Теперь жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут вызвать представителя компании в любую точку региона для консультации и подключения к сети скоростного интернета LTE-450.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.