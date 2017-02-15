Лучший вид на Петербург
"Фонтанка" начинает смотреть на соцсети, пользователи которых внимательно наблюдают за Петербургом. Предлагаем и вам взглянуть на город с необычного ракурса.
Мы выбрали для вас Топ-10 фото.
Мы выбрали для вас Топ-10 фото.
Birzhevoy bridge and the Spit of Vasilyevsky Island, Saint-Petersburg // Биржевой мост и стрелка В.О. 💫💫💫
Публикация от Ivan Smelov 🇷🇺 (@smelov.photo)
Приехал заценить новую подсветку :)
Публикация от Stanislav Zaburdaev (@xstazio)
Публикация от Stanislav Zaburdaev (@xstazio)
Публикация от Stanislav Zaburdaev (@xstazio)
Вернемся к взглядам на центр издали. Справедливости ради стоило совместить Петропавловку с другой башней, полвека назад изменившей вид на крепость с Дворцовой набережной. Воды с тех пор утекло много, и телебашня успешно ассимилировалась. #волшебныесумерки
Публикация от Anton Vaganov (@vaganov_anton)
Баян, конечно, но у меня ещё не было :)
Публикация от Stanislav Zaburdaev (@xstazio)
Ligovskiy avenue, Saint-Petersburg, Russia // Лиговский проспект, Санкт-Петербург
Публикация от Ivan Smelov 🇷🇺 (@smelov.photo)
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