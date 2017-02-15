Лучший вид на Петербург

Более 80% россиян готовятся отмечать День Святого Валентина

По последним исследованиям «Ромир», поздравлять любимых в День Святого Валентина этой зимой готовятся 81% россиян. Не считают этот день праздником лишь 21% россиян, а 7% опрошенных и вовсе затруднились сообщить о своих планах.