Казахская BI Group выходит в Петербург с тремя жилыми комплексами

Три жилых комплекса площадью 230 тысяч кв. м построит в Московском районе казахский застройщик BI Group. Это первые проекты в Петербурге холдинга с оборотом 57 млрд рублей.

Как сообщил 15 февраля на пресс-конференции председатель правления BI Group Development Аман Омаров, до конца марта компания начнёт строительство двух жилых комплексов в районе метро "Фрунзенская". На бывшей территории завода "Петмол", Московский проспект, 65, она возведёт 6 корпусов на 450 квартир и 220 апартаментов. Проект реализуют на 2,9 га вместе с Meridian Capital, фондом также с казахскими корнями.

Второй проект стартует на Московском проспекте, 89. На участке площадью 2,3 га возведут здания до 17 этажей, рассчитанные на 770 квартир. Оба проекта завершат в третьем квартале 2019 года. Компания вложит в строительство 7,9 млрд рублей.

Еще один комплекс пока проходит согласования. Компания застроит территорию внутри каре бывшего скотопригонного двора, федерального памятника. Это также бывшая территория "Петмола", на пересечении Московского проспекта и Обводного канала.

"Из-за кризиса маржинальность строительства и в России, и в Казахстане сократилась в разы. Но это удобное время для входа на рынок. Мы умеем работать на стагнирующем рынке", – рассказал Аман Омаров.

Холдинг BI Investment занимается девелопментом и инфраструктурным строительством. А также работает на крупных господрядах Казахстана.