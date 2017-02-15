Путин доверил Парфенчикову Карелию. Временно

Глава Федеральной службы судебных приставов назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Карелии. Указ об этом подписал глава государства.

Как сообщает пресс-служба Кремля, 15 февраля президент РФ подписал указ «О досрочном прекращении полномочий главы Республики Карелия».

В нем сказано, что Владимир Путин принял отставку главы Карелии Александра Худилайнена с формулировкой "по собственному желанию", тем же документом президент РФ назначил Артура Парфенчикова временно исполняющим обязанности главы республики "до вступления в должность лица, избранного главой Республики Карелия, освободив его от занимаемой должности".

До этого времени Парфенчиков возглавлял Федеральную службу судебных приставов.

Позднее в Кремле Путин поговорил с Парфенчиковым о новом назначении.

"Это очень ответственно – вернуться на родину и там работать. С одной стороны, многие проблемы понятны, и, наверно, есть определённая поддержка: республика маленькая, можно рассчитывать на принятие населением. Но это и большая ответственность, безусловно, чтобы оправдать доверие своих земляков", – напутствовал нового главу региона глава государства.

Напомним, уроженец Карелии 52-летний Артур Парфенчиков в 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова. С 2006 по 2007 год руководил Управлением Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу и был главным судебным приставом города. С 2008 года возглавлял ФССП.