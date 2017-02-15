В Петербурге судят налетчиков на массажисток и аптекарей

Шестерых уроженцев Кабардино-Балкарии будут судить в Петербурге за 14 разбойных нападений в разных районах города. Жертвами налётчиков были мини-гостиницы, массажные салоны, аптеки, АЗС и ювелирный магазин.

Как сообщает 15 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, все разбои, инкриминируемые группе, совершались с июля по ноябрь 2014 года. По версии следствия, мужчины приехали в Северную столицу "на заработки", причем двое из них уже были на тот момент под подпиской о невыезде за грабежи в других регионах.

Злоумышленники при налетах использовали пневматический и травматический пистолеты, электрошокер, газовый баллончик, металлические трубы и монтировки, а противостояли им зачастую лишь женщины. Согласно материалам уголовного дела, общая сумма награбленного - около 16 миллионов рублей.