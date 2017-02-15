Бесконечные дороги госзаказа

Крупные дорожные конкурсы в Петербурге тянутся месяцами. Из-за исправления документации и судебных разбирательств работы стоят. Почему, пыталась разобраться «Фонтанка».

Комиссия решила оставить только одного участника в растянувшемся уже на два месяца конкурсе на строительство Гореловского путепровода. С конца ноября по скорбному пути переносов идет еще один конкурс — на строительство Южной улицы в Лахте. Опыт дороги к «Крестам-2» показывает, что даже после появления подписей под контрактом судьба проекта может оставаться столь же туманной, как и в момент приема заявок. Крупные конкурсы Дирекции транспортного строительства зависают из-за несовершенства документации, а иногда — вообще ничем не заканчиваются.

Ситуация с дорогой к «Крестам-2» несколько теряется на фоне трудностей с самим изолятором. СИЗО за 12 млрд рублей все никак не могут сдать, генподрядчик судится с субподрядчиками, и когда закончится стройка — не слишком понятно. Однако и подвисший контракт на 4 млрд рублей — событие для городского бюджета нерадостное, хотя, как показывает практика, типичное.

11 ноября был объявлен конкурс на выполнение работ по подряду: «Реконструкция Оборонной ул. от Заводского пр. до Лагерного шоссе со строительством моста через Ижорский пруд и путепровода через ж.д. пути Московского направления (2 этап) с разработкой рабочей документации для нужд Санкт-Петербурга». Победителем признали АБЗ «Дорстрой», которое обошло «ВАД» и «Пилон». При этом ПО «Возрождение» вообще отсеяли на стадии предквалификационного отбора. По мнению комиссии, этот участник предоставил недостоверную информацию, рассказав, что один из его объектов получил разрешение на ввод в эксплуатацию, тогда как это не соответствовало действительности. Впрочем, «Возрождение» особых иллюзий относительно своих перспектив не питало изначально, поэтому одновременно с подачей заявки направило и жалобу на конкурсную документацию. Компания требовала изменить порядок оценки. Антимонопольщики решили, что сам по себе способ проведения закупки был выбран неправильно.

«Дирекция транспортного строительства» выбирала победителя через конкурс с ограниченным участием. Заказчик исходил из двух критериев: цена контракта — качественные характеристики объекта. Формально ценовой фактор несколько важнее, его удельный вес в окончательной оценке составляет 60%. Однако то же «Возрождение» предложило выполнить работы на 70 млн рублей дешевле, чем «АБЗ-Дорстрой», что нисколько не приблизило его к победе. Всегда есть так называемый «нестоимостный критерий», поле неизвестности для участников. Чтобы получить высокий балл, они должны как можно детальнее описать технологии выполнения работ. Правда, не совсем понятно, каким образом это реально сказывается на качестве стройки: по умолчанию, применяемая технология и так должна соответствовать проектной документации и нормативным документам — иначе заказчик просто не подпишет акт приемки. По мнению ряда экспертов, таким образом подменяется сам предмет оценки — комиссия смотрит не на качество работ, а на умение подробно расписать их ход, и так известный каждому участнику. Так что, видимо, недаром в итоговом протоколе таблица с оценками членов комиссии отдаленно напоминает устаревшее табло на соревнованиях по фигурному катанию, где оценки ставили отдельно за обязательные элементы и отдельно — за артистизм.

Хуже всего не то, что та или иная компания осталась без подряда — а то, что без него, пока временно, остался сам город. После того, как ФАС выпустила предписание об отмене итогов конкурса, Дирекция транспортного строительства оспорила его в суде, а затем за счет обеспечительных мер все же заключила контракт с «АБЗ-Дорстрой». Строители вышли на объект, но «Возрождение» сделало свой заранее запрограммированный ход в виде очередного иска, 25 января суд приостановил все работы, а затем снова дал отмашку на их временное продолжение.

Эта чехарда продлится до1 марта, когда состоится очередное заседание суда — как минимум. В недавней истории петербургского дорожного строительства есть аналогичные ситуации с более радикальным завершением. Речь идет о 2013 годе, когда ДТС порядка 5 месяцев разыгрывала полуторамиллиардный конкурс на капремонт улицы Савушкина. В итоге из 5 заявок была принята лишь одна — ЗАО «Синтез». Далее все, как в нынешнем ремейке с дорогой на «Кресты-2»: обжалование в антимонопольной службе, обеспечительные меры, заключение контракта с подрядчиком, несмотря на предписание ФАС. С той лишь разницей, что в итоге уже в 2015 году контракт вообще был признан ничтожным, а Савушкина осталась без ремонта. Интересно, что одним из обиженных участников того конкурса было как раз «АБЗ-Дорстрой».

Другим крупным конкурсом последнего времени, который затянулся из-за несовершенства документации, стал конкурс на реконструкцию Гореловского путепровода над Гатчинской железнодорожной линией. Это часть еще более крупного проекта по реконструкции автодороги на Нарву. Стартовая стоимость контракта — почти 900 млн рублей. Заявки на конкурс стали принимать еще 30 ноября, предполагалось, что 22 декабря конверты уже вскроют. В итоге сроки сдвинулись на полтора месяца. В том числе, это было связано с жалобой одного из участников, «Спецстроя России», на критерии оценки. УФАС признало жалобу обоснованной, заказчик внес незначительные изменения, однако повторную жалобу «Спецстрой» до своего заката подать уже не успел. Конверты распечатали 9 февраля. За контракт собрались поспорить «Пилон» и «Трест Гидромонтаж». Первый снизил цену до 889,9 млн рублей, второй — до 879,6 млн рублей, в данном случае значимость ценового и «качественного» критериев находится в соотношении 80/20. Однако, как следует из протокола предквалификационного отбора, «Гидромонтаж» с его более дешевым предложением просто не допустили до финальной оценки. По мнению комиссии, компания не предоставила нужные документы в отношении трех своих прежних контрактов, в связи с чем опыт их исполнения не учитывается, а сама заявка отклоняется.

Названные случаи объединяет способ определения победителя — конкурс, который позволяет регулировать исход за счет критерия «качества». С одной стороны, в документах четко прописано, что требуется для присвоения максимального количества баллов, какие виды работ и в какой форме необходимо описать. С другой, есть уточнение: «при формировании предложения о качестве участник закупки должен не повторить требования конкурсной документации со всеми приложениями, являющимися неотъемлемой частью конкурсной документации, а раскрыть данные требования и технологические решения». В таких условиях подать идеальную заявку просто невозможно.

В случае с дорогой на «Кресты-2» антимонопольщики сочли, что заказчик должен был объявить не конкурс, а аукцион. В теории, это более прозрачная форма: она учитывает четкие и детально прописанные требования к материалам, которые использует претендент. Однако она тоже не гарантирует от затягивания процедур. С 23 ноября ДТС выбирает подрядчика для строительства улицы Южной в Лахте за 868 млн рублей. Аукционная документация включает перечисление всех требований, которые применяются к стройматериалам. Однако если потенциальный подрядчик попробует просто переписать их знак в знак и включить в свою заявку — он может попасть в глупое положение вместе с Дирекцией. Внимательная компания пишет запросы примерно такого содержания: «В пункте 2 «Толщина стенки» (аукционной документации. — Прим. ред.) установлено требование «не менее 4,9, не более 5,5» (мм), что противоречит и не соответствует государственному стандарту ГОСТ 18599-2001» или «В п. 4 «Стандартное размерное отношение» установлена единица измерения «мм». В соответствии с ГОСТ 18599-2001 у данного показателя «мм» не является единицей измерения». В ответ комитет по госзаказу рутинно отвечает «в документацию об электронном аукционе заказчиком будут внесены соответствующие изменения», а дата проведения аукциона в очередной раз отодвигается, в последний раз — на 2 марта.

В администрации города такой подход к конкурсной и аукционной документации объясняют нежеланием запускать на рынок непроверенных участников. «Ни одной компании «Рога и копыта» на объектах инвестиционной программы за последний год не появилось, – рассказал «Фонтанке» вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. – Это влияет на качество работ, срок гарантий по отремонтированной или построенной дороге приближается к межремонтному сроку. С «живопырок» мы таких гарантий получить не можем. Я считаю, что в городском заказе не должно быть ни одной компании, которая приходит за авансом — а потом мы пытаемся через суд обязать ее вернуть аванс в бюджет города. Но работаем в условиях несовершенства действующего законодательства, поэтому приходится иногда уточнять наши требования к потенциальному заказчику».

Игроков на полном неопределенности рынке дорожного горзаказа действительно немного. Однако тем, кто все же проходит через конкурсную полосу препятствий, положен приятный бонус: они могут получить контракт по цене, близкой к стартовой, несмотря на то, что именно фактор снижения стоимости официально является приоритетным.

Николай Кудин, "Фонтанка.ру"