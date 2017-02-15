Сколько шагов от пробки до митинга?

«Хроническая» болезнь транспортной недоступности новых спальников Петербурга и закадья может привести к риску возникновения массовых претензий — уже к качеству государственной власти.

«Фонтанка» усадила за круглый стол чиновников, девелоперов и представителей общественных движений, чтобы обсудить транспортные проблемы новых микрорайонов и узнать, имеют ли они решение.

Все проблемные «спальники» давно на слуху, «Фонтанка» не раз писала, в частности, о районе «Славянка», откуда утром не выехать, а вечером не заехать. Это Шушары, где уставшие от транспортной блокады и отсутствия детсадов жители регулярно пишут письма президенту и выходят на митинги протеста. Это бурно растущие новостройки петербургских предместий: Мурино, Новое Девяткино, Кудрово и т. д.

Главные беды новых микрорайонов — они захлебываются в пробках, там недостает детсадов, поликлиник, школ и пр. Эти проблемы уже коснулись десятков тысяч граждан, но в ближайшей перспективе затронут сотни тысяч — именно на такое количество жителей рассчитаны новые «спальники» Петербурга и Ленобласти.

Кто в Шушарах виноват

Один из чиновников посетовал, что активисты-общественники зачастую не понимают, «каково быть чиновником» и каким сложным инструментарием приходится пользоваться, чтобы решать транспортные проблемы. Дискуссия сразу перешла в конкретное русло.

«Мы-то понимаем, каково быть чиновниками и чего им не хватает. В большей степени – взаимодействия между комитетами и различными ветвями власти, в частности, с районными администрациями. Мы с 2012 года кричим о проблемах Шушар. Но что у нас нет дорог, в Смольном спохватились лишь в прошлом ноябре», – заявила координатор движения «Активные Шушары» Людмила Лепешкина. Население микрорайона уже перевалило за 30 тысяч жителей, а автомобили с маршрутками как стояли, так и стоят в пробках на единственном въезде-выезде — через Пушкинскую улицу на Витебский проспект.

Отметим, что решать проблемы Шушар в Смольном все же пытались три года назад: тогда «строительный» вице-губернатор Марат Оганесян распорядился заморозить на время выдачу новых градпланов в двух микрорайонах – до появления определенности с инфраструктурой. Но ее не появилось до сих пор: новые детсады и развязки в Шушарах за несколько лет не построены, тогда как жилищные стройки идут своим ходом.

В ходе дискуссии о «зонах ответственности» виновный нашелся очень быстро – это компания «Дальпитерстрой», на счету которой в Шушарах более двух десятков готовых и строящихся многоквартирных домов. По словам чиновников, именно этот застройщик должен строить там социалку и новые дороги. Но испытывает трудности с финансированием. Как известно, несколько корпусов компании сейчас внесены в список проблемных объектов комитета по строительству.

«Инвестор взял на себя обязательства по социальным объектам, и в том числе по строительству дорог, но их не выполнил. У нас сейчас нет понимания, как застройщик будет строить новые подъездные пути. И мы даже не можем взять на содержание уже построенные дороги — на них нет документации. В результате все проблемы застройщика, думаю, плавно перетекут на плечи города»,- признался первый заместитель председателя КРТИ Вадим Власов.

Теперь ставка сделана на еще одного застройщика Шушар – компания «Лидер Групп» планирует возвести в районе еще 1 млн кв. м жилья. Соответствующий ППТ, несмотря на яростные протесты жителей, был утвержден летом прошлого года. По словам чиновников, с новым застройщиком уже ведутся конструктивные переговоры: он и должен за свой счет улучшить дорожно-транспортную ситуацию в Шушарах.

Перспективы на сегодняшний день таковы. Новый застройщик через несколько лет должен реконструировать до 4 полос существующий выезд – Пушкинскую улицу от Новгородского до Витебского проспекта. Также в планах у него — строительство нового выезда (проектируемая магистраль № 4) от Старорусского до Витебского пр. с реконструкцией перекрестка с Витебским пр.

Кроме того, власти обещают через Шушарскую дорогу и пробивку тоннеля под железной дорогой сделать еще один выезд — уже на Пулковское шоссе. «Проблема в том, что всего этого хватит, если свои дома достроит «Дальпитерстрой». Но недостаточно с учетом строек «Лидер Групп», который увеличит население Шушар до 100 тыс. человек»,- рассуждает Людмила Лепешкина. По ее словам, у жителей были и альтернативные предложения — к примеру, построить новый выезд на КАД. Но идея у чиновников не прижилась — трудновыполнимо и слишком дорого.

Возможно, когда-нибудь жизнь шушарцев облегчит ветка легкорельса «Купчино – Шушары – Славянка»: конкурс по проекту стоимостью 22,4 млрд руб. обещано объявить этим летом. А вот станция метро «Шушары», которая должна появиться через пару лет на территории промзоны, из-за своей удаленности от жилых кварталов никакого значения иметь не будет.

Что касается «неотложной» помощи Шушарам, то она предполагает лишь увеличение единиц общественного транспорта. По словам заместителя директора организации перевозок СПб ГКУ «Организатор перевозок» Дмитрия Процкого, сейчас там уже работает 190 автобусов. Правда, только до 21:00 — дольше не получается по причине отсутствия в микрорайоне уличного освещения.

Славянку не рассчитали

Не в лучшей ситуации оказались и жители Славянки. Хотя нового жилья здесь уже и не строят — микрорайон был сдан в 2014 году. Но транспортные проблемы начали быстро усиливаться по мере заселения домов. Сейчас здесь уже около 40 тысяч жителей, а всего будет — около 50 тыс. Кстати, транспортный коллапс здесь, как и в Шушарах, в не малой степени обусловлен дефицитом социалки: чуть ли не половина населения микрорайона по утрам вывозит детей в детсады и школы, а затем — привозит обратно. Либо по загруженному Московскому шоссе, либо через Колпинское, простаивая на пушкинском ж/д переезде. Причем винить в инфраструктурных просчетах застройщика Славянки не получится: он выполнил все взятые обязательства по строительству инфраструктуры.

Поэтому дальнейшее дорожно-транспортное преображение микрорайона Смольный взял на себя. По словам первого заместителя председателя КГА Александра Тетерина, для снятия «блокады» предполагается строительство десятка крупных инфраструктурных объектов общей стоимостью 6 млрд рублей, главный из которых — Южная широтная магистраль. Правда, есть нюанс – все это перспективы на 2019-2028 годы.

Наиболее реальный проект, способный улучшить ситуацию, — реконструкция до четырех полос Колпинского шоссе, которую из-за отсутствия финансирования откладывали несколько раз. Но сейчас проектные работы уже ведутся, оптимистичный срок сдачи объекта – конец 2018-го.

Из быстрых «реанимационных» мер чиновники предложили почему-то взаимоисключающие друг друга. Это организация тактового движения электричек на участке Петербург – Павловск, дабы сократить интервал движения поездов в часы пик. И одновременно увеличение количества автобусов по ряду маршрутов. Которые, судя по всему, доедут лишь до знаменитого пушкинского переезда и там замрут, пережидая тактовое движение.

Кто еще виноват

Других идей быстрой ликвидации «узких мест» чиновники в ходе дискуссии так и не озвучили. «Задача-минимум — это конструктивные изменения дорожного движения, а также подготовка заявок на выделение финансирования объектов капстроительства, в том числе путепроводов и дорог. Все вопросы решаем только в увязке с финансированием — все зависит от него», – говорит первый заместитель председателя КРТИ Вадим Власов.

Проще говоря, рассчитывать на кардинальное улучшение ситуации с дорогами в Шушарах и Славянке в ближайшей перспективе не приходится. Напротив, если инфраструктура по-прежнему здесь будет строиться в столь неторопливом темпе, то микрорайоны рискуют в конце концов захлебнуться в транспортных потоках.

Главной бедой, помимо недобросовестных застройщиков, стал дефицит средств. «Когда мы занимались южной планировочной зоной, то подсчитали, что там c 90-х годов не было построено порядка 400 километров улично-дорожной сети. Это как раз и вылилось в сегодняшние проблемы Славянки, Шушар и всего Пушкинского района», – считает Юрий Бакей, директор Научно-исследовательского и проектного центра Генерального плана Санкт-Петербурга. Впрочем, по его словам, ситуация могла быть много хуже: в 2015 году КГА получил заявки от девелоперов на внесение изменений в Генплан, предполагающие увеличение числа жителей Пушкинского района в перспективе до 2 млн человек. Всем было отказано.

директор ГУ «НИПЦ Генерального плана Петербурга» Юрий Бакей "Фонтанка.ру"

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«Аппетиты» застройщиков укрощают и сейчас. По поручению вице-губернатора Игоря Албина, КГА разработал «температурные карты», по которым чиновники определяют дефицит обеспеченности территорий дорогами, парковками пр. объектами. «Ни один из застройщиков без учета транспортной обеспеченности участка разрешения на строительство не получил. По крайней мере с ноября – об этом могу говорить точно», – рассказал Вадим Власов.

Ужесточение требований к обеспечению новых территорий, в том числе объектами транспортной инфраструктуры в Петербурге, обещано по всем фронтам. Повышенные нормативы заложены в новых ПЗЗ, «радикальные» показатели также будут в Региональных нормативах градостроительного проектирования, этот документ на подходе.

Кроме того, в Петербурге создадут свою схему регулирования строительства, отдаленный аналог областной программы «Светофор». По словам Юрия Бакея, есть идея выделить «зону активного освоения», где город будет за бюджетный счет строить инфраструктуру, и «зону отложенного развития» — здесь застройщик до начала жилищного строительства должен будет за свой счет возвести объекты инфраструктуры. «Программа областных коллег, скажем так, несколько брутальна, а у нас будет более тонкий механизм»,- уточняет Бакей.

Приграничный хаос остановят

Власти двух субъектов обещают больше не допустить и появления возле кольцевой новых «муравейников», отрезанных от «большого мира». Дальнейшее градостроительное развитие приграничных территорий двух регионов будет синхронизировано.

Нужный документ уже имеется —совместная стратегия развития транспортной системы Петербурга и Ленобласти. «Главное, что появится взаимопонимание по «зоне стыка». Та хаотическая застройка в Ленобласти и ее ориентация на улично-дорожную сеть города не всегда оправдана, и сейчас мы договоримся о точках подключения и их параметрах», – обещает Юрий Бакей.

Работа уже пошла в детальном русле, рассказал заместитель гендиректора АНО «Дирекция по развитию транспортной системы СПБ и ЛО» Валентин Енокаев. По его словам, разработана комплексная схема транспортного обеспечения первой приграничной зоны – между Дорогой жизни и Невой, в пределах А120. В пилотной схеме указаны необходимые транспортные проекты, они синхронизированы со строительством жилья. Увязка будет также в части финансирования. «В пилотной зоне это получилось, теперь займемся другими «точками соприкосновения» двух регионов. К ноябрю работа будет полностью завершена»,- говорит Валентин Енокаев. Все эти схемы будут учтены в новом генплане Петербурга до 2043 года и Схеме территориального планирования Ленобласти.

Дороги застройщиков

Тем временем областные чиновники, закручивая «гайки» девелоперам, пытаются синхронизировать ввод инфраструктурных объектов с ударными темпами жилищных строек в Мурино, Новом Девяткино и т.д.

Лучше всего это пока получилось в Кудрово — его приводят в пример самого удачного проекта с точки зрения транспортной инфраструктуры.

Успех обеспечили несколько моментов. «Полномочия в градостроительной сфере были вовремя переданы от муниципалов на уровень субъекта РФ. Всех семерых застройщиков удалось усадить за стол переговоров и убедить, что инфраструктуру им придется строить самим. В итоге комплексное освоение там удалось», – считает Валентин Енокаев.

Все дороги в Кудрово возведены застройщиками. В частности, за время реализации проекта «Семь столиц» только компания SetlCity на собственные средства построила в границах реализуемого проекта четыре улицы и вместе с другими застройщиками реконструировала Кудровский проезд.



«В будущем появится вторая очередь путепровода через Мурманское шоссе в сторону КАД. Плюс в перспективе строительство Фаянсово-Зольной магистрали, которая пройдет от ЗСД в районе Благодатной улицы до КАД в районе Кудрово. И к ней примкнет проспект Строителей»,- рассказал о перспективах дорожных строек в Кудрово генеральный директор компании SetlCity Илья Еременко. По его словам, в Кудрово пробок сейчас нет: автомобили на светофоре стоят не дольше, чем в любых спальных районах Петербурга.



Впрочем, в Кудрово еще не въехало около половины новоселов: лишь после этого можно будет проверить дорожно-транспортную сеть на прочность.

Главное не переусердствовать с нагрузкой на застройщиков, предупреждает экс-глава комитета по строительству, генеральный директор ГК «Мастер Девелопмент» Вячеслав Семененко. «Маржа у девелоперов резко упала: в эту величину еще вмещаются расходы на социалку, но инженерия точно не влезает. Развитие всей городской инфраструктуры застройщикам не осилить. Мы просто втянем их в банкротство»,- говорит он.

Останавливать не будут

Все предложения общественников хотя бы временно заморозить новые проекты, способные ухудшить ситуацию в проблемных спальниках, успеха не имели. Эксперты предупреждают, что проблемы тем временем будут нарастать снежным комом.

«Все большие стройки спланированы с существенным дефицитом социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. УДС , которая там существует, не соответствует здравому смыслу, а парковок – нет. При этом скорость ухудшения ситуации явно опережает скорость решения проблем. Заселение территорий Мурино, Шушар, Кудрово и пр. происходит через 2-4 года после сдачи объекта. В итоге скоро мы получаем Кудрово с населением в 100 тыс. человек, Девяткино-Мурино – под 200 тысяч и т. д.»,- предупреждает Вячеслав Семененко. По его мнению, далее нужно двигаться двумя путями: нельзя останавливаться с реализацией стратегических проектов, связанных с транспортным каркасом города. Но одновременно следует сосредоточиться над разработкой временных схем и компенсирующих мероприятий для решения назревших проблем микрорайонов: прокладка временных дорог, размещение детсадов во встроенных-пристроенных помещениях и пр. «Иначе есть риск, что граждане начнут предъявлять претензии к качеству государственной власти. Хотелось бы поймать ситуацию до этого момента», – говорит Вячеслав Семененко.

Общественники выходили после дискуссии несколько удрученные. «Нужно признать честно: решить проблемы Шушар силами одного города невозможно. Мы просили президента и полпреда создать комиссию на федеральном уровне. Но нас пока не слышат», – резюмировала Людмила Лепешкина.