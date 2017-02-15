На 21 кнопке петербуржцы будут смотреть канал «Санкт-Петербург»

Двадцать первый обязательный общедоступный канал для Петербурга выбрал Роскомнадзор 15 февраля. В Северной столице на эту «кнопку» претендовали всего двое участников.

Этой новостью в своем twitter поделился бывший генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», а ныне депутат Государственной думы Сергей Боярский.

Депутат поздравил своих бывших коллег с телеканала победным твитом: «21-я кнопка – наша! Поздравляю всех сотрудников телеканала "Санкт-Петербург". Мы это сделали!».

Региональные телеканалы, которые будут вещать в третьем мультиплексе в Северо-Западном федеральном округе, выбирали на заседании специальной конкурсной комиссии Роскомнадзора 15 февраля. Главный критерий отбора — контент на 75% должен состоять из собственных программ. Единственным конкурентом «Санкт-Петербурга» в Северной столице был телеканал «Лайф78», который с 1 февраля на 75 процентов транслирует федеральное вещание.

Напомним, сама инициатива присвоения 21 кнопки региональным каналам принадлежала Боярскому. Идею одобрили в правительстве России, и к лету 2016 года соответствующий закон был принят. Первые два мультиплекса, или пакета каналов, которые любой зритель может поймать на своем телевизоре, принадлежат Первому каналу, «России» и НТВ и таким каналам, как «Звезда» и «Пятница».