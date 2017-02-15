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14:01 15.02.2017
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13:25
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13:25
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13:14
На 21 кнопке петербуржцы будут смотреть канал «Санкт-Петербург»
13:10
"Квадрат.ру": Два здания завода имени Калинина уйдут с молотка
12:59
Смольный отказался оспаривать снятие доски Колчаку
12:58
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12:54
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12:44
Песков о прессе США: Не читайте утренних газет
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15.02.2017 12:57

Появился банк изображений Depositphotos

Появился банк изображений Depositphotos
Depositphotos

Графические материалы являются неотъемлемой составляющей любой рекламной кампании.

Современный маркетинг уже трудно представить без коммерческой визуализации: фотографий, векторов, различных тематических картинок, которые используются при разработке фирменного стиля, маркетинг-кита, бренд-бука, рекламных листовок и других промоматериалов.

Ностальгические настроения: ретро фотография

Современная портативная электроника оснащена хорошими камерами, позволяющими делать качественные, даже профессиональные снимки. Даже новички могут создавать уникальные фотографии, имея в распоряжении всего лишь обычный смартфон. Готовые снимки получаются выверенными, чёткими и практически лишёнными каких-либо недостатков. Ещё несколько лет назад это считалось преимуществом, однако вычурная идеальность быстро надоела. Теперь в моде неидеальные снимки, имитирующие фотографии, сделанные на плёнку.

Банк изображений Depositphotos может предложить большой выбор авторских фотографий, сделанных с использованием фильтров, которые визуально «состаривают» изображение. Русскоязычная и английская версия ресурса предоставляют возможность размещать и скачивать такие изображения в нескольких вариантах высокого разрешения на выбор.

Повседневные сюжеты из обычной жизни

Давно в прошлом осталось то время, когда идеальной считалась постановочная фотография. Теперь же снимки, где всё идеально – и локация, и модели, и свет, и композиция, – уже не так интересны людям. Сегодня в моде «живая» фотография, освещающая моменты повседневной жизни обычных людей.

Источник сообщает, что количество запросов на «аутентичные» снимки в этом году возросло по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года почти на 20%, и это только начало. Как считают эксперты, в дальнейшем мода на «живые» кадры из обычной жизни простых людей пойдёт по нарастающей. Не постановочные фотографии живые и непосредственные, поэтому им легче «достучаться» до сердец миллионов, чем филированным идеальным студийным кадрам.

 


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Новости компаний
Depositphotos
15.02.2017 12:57

Появился банк изображений Depositphotos

Графические материалы являются неотъемлемой составляющей любой рекламной кампании. Современный маркетинг уже трудно представить без коммерческой визуализации
«Эталон»
14.02.2017 10:39

Группа компаний «Эталон» запустила мобильное приложение для Android

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«Китайские аналоги А-брендов. Стоит ли покупать?» — отвечают эксперты КЕЙ

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Depositphotos
15.02.2017 12:57
Появился банк изображений Depositphotos
Графические материалы являются неотъемлемой составляющей любой рекламной кампании. Современный маркетинг уже трудно представить без коммерческой визуализации
«Эталон»
14.02.2017 10:39
Группа компаний «Эталон» запустила мобильное приложение для Android
14 февраля Группа компаний «Эталон», представленная в Петербурге брендом «ЛенСпецСМУ», в Москве и Московской области – брендом «Эталон-Инвест», запустила мобильное приложение дляAndroid. Удобный, интуитивно понятный интерфейс позволяет без труда выбрать желаемую квартиру в любом объекте Компании.
КЕЙ
14.02.2017 09:00
«Китайские аналоги А-брендов. Стоит ли покупать?» — отвечают эксперты КЕЙ
Такие гиганты мобильного рынка, как Apple или Samsung, давно заработали репутацию премиум- (или А-брендов). В то же время ряд других компаний выпускает смартфоны, претендующие по качеству на уровень А-бренда, но цены на эти устройства значительно ниже.
Tele2
09.02.2017 12:42
Tele2 представила новый 4G-смартфон с большим экраном
Tele2 запустила в продажу новый 4G-смартфон Tele2 Maxi Plus. Аппарат отличается от других моделей оператора увеличенной диагональю экрана, бóльшим объемом памяти и улучшенными характеристиками камер.
КЕЙ
07.02.2017 09:00
Бонусная программа КЕЙ стала удобнее
В 2015 году цифровой ритейлер КЕЙ запустил бонусную программу «+1 к счастью» - гибкую систему лояльности, учитывающую личные интересы покупателей и мотивирующую на повторные покупки.
Tele2
02.02.2017 17:55
Tele2 подключает к сети LTE-450 через мобильных агентов
Tele2 запускает бесплатные выездные консультации мобильных агентов Skylink. Теперь жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут вызвать представителя компании в любую точку региона для консультации и подключения к сети скоростного интернета LTE-450.
Tele2
01.02.2017 10:41
Tele2 рассказала о переносе остатков услуг в новой рекламе
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Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2
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Оператор начал переносить неиспользованные SMS, минуты разговоров и гигабайты интернет-трафика на следующий месяц.
www.key.ru
27.01.2017 12:20
КЕЙ объявляет дни КИБЕРСКИДОК
Сеть супермаркетов цифровой техники объявляет о старте акции КИБЕРСКИДКИ. Два дня: с 19:00 29 января по 23:59 30 января 2017 года — покупатели КЕЙ могут приобрести товары (цифровую технику и аксессуары) с реальными скидками до 70%.
Tele2
17.01.2017 11:23
Tele2 подводит итоги 2016: HD-voice, линейка смартфонов и лидерство по скорости 3G
Прошедший год стал одним из наиболее насыщенных и плодотворных в истории развития Tele2. В 2016 году компании удалось окончательно закрепить за собой статус федерального оператора мобильной связи
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