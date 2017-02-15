Появился банк изображений Depositphotos

Графические материалы являются неотъемлемой составляющей любой рекламной кампании.

Современный маркетинг уже трудно представить без коммерческой визуализации: фотографий, векторов, различных тематических картинок, которые используются при разработке фирменного стиля, маркетинг-кита, бренд-бука, рекламных листовок и других промоматериалов.

Ностальгические настроения: ретро фотография

Современная портативная электроника оснащена хорошими камерами, позволяющими делать качественные, даже профессиональные снимки. Даже новички могут создавать уникальные фотографии, имея в распоряжении всего лишь обычный смартфон. Готовые снимки получаются выверенными, чёткими и практически лишёнными каких-либо недостатков. Ещё несколько лет назад это считалось преимуществом, однако вычурная идеальность быстро надоела. Теперь в моде неидеальные снимки, имитирующие фотографии, сделанные на плёнку.

Банк изображений Depositphotos может предложить большой выбор авторских фотографий, сделанных с использованием фильтров, которые визуально «состаривают» изображение. Русскоязычная и английская версия ресурса предоставляют возможность размещать и скачивать такие изображения в нескольких вариантах высокого разрешения на выбор.

Повседневные сюжеты из обычной жизни

Давно в прошлом осталось то время, когда идеальной считалась постановочная фотография. Теперь же снимки, где всё идеально – и локация, и модели, и свет, и композиция, – уже не так интересны людям. Сегодня в моде «живая» фотография, освещающая моменты повседневной жизни обычных людей.

Источник сообщает, что количество запросов на «аутентичные» снимки в этом году возросло по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года почти на 20%, и это только начало. Как считают эксперты, в дальнейшем мода на «живые» кадры из обычной жизни простых людей пойдёт по нарастающей. Не постановочные фотографии живые и непосредственные, поэтому им легче «достучаться» до сердец миллионов, чем филированным идеальным студийным кадрам.