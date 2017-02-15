Идеолог “Смертельных бригад Ельцина” арестован в Петербурге

В Петербурге арестован идеолог субкультурного проекта «Смертельные бригады Ельцина» Евгений Чекмарев. Его подозревают в бытовом убийстве.

Как сообщили «Фонтанке» в Октябрьском суде Петербурга, накануне, 14 февраля, Чекмарев по прозвищу Чехман был доставлен туда для избрания меры пресечения. Следствие ходатайствовало об аресте.

«Ходатайство удовлетворено, Чекмарев арестован на два месяца до 11 апреля и помещен в «Кресты». Обвинение ему предъявлено», – уточнили в Октябрьском суде.

Чекмарева задержали в ночь на 12 февраля после убийства в переулке Гривцова. В коммуналке нашли тело девятнадцатилетнего первокурсника ГУАП с ножевым ранением.

Евгений Чекмарев – один из идеологов субкультурного проекта Yeltsin Death Brigades («Смертельные бригады Ельцина»). Употребление алкоголя и наркотиков рассматривается сторонниками как вызов обществу и активно практикуется. Чекмарев начинал антифашистом, впоследствии стал скинхедом, о чем свидетельствует набитая на лбу татуировка Skinhead с крестом. На щеках выбиты ботинки-»берцы».