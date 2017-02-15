ЦДС начинает передачу квартир в ЖК «Золотое время» и ЖК «Новое Мурино» корпус 12

Группа компаний «ЦДС» приступила к передаче покупателям квартир в ЖК «Золотое время» и ЖК «Новое Мурино» корпус 12.

Оба объекта введены в эксплуатацию в декабре 2016 года. На сегодняшний день почти все квартиры в этих домах проданы.

ЖК «Золотое время» — это кирпично-монолитный 10-этажный дом на 327 квартир. Общая площадь здания составляет 22,5 тысяч квадратных метров. Объект расположен на пересечении ул. Севастопольской и Гладкова.

Комплекс состоит из 5-ти жилых секций, образующих дворовое пространство, закрытое с трех сторон. На первых двух этажах здания находится дошкольное образовательное учреждение на 40 мест. Дом также оснащен подземным паркингом. Передача машиномест начнется 1 марта. Приобрести парковочное место могут как жители ЖК «Золотое время», так и близлежащих домов. В настоящий момент в продаже осталось около 30 машиномест.

ЖК «Новое Мурино» — проект комплексной застройки с собственной развитой социальной инфраструктурой. Жилой квартал объединяет 12 многоэтажных домов, спроектированных по концепции «БК-Стандарт. Базовый Комфорт», а также паркинги, детские сады, школу, спортивные сооружения, магазины шаговой доступности. Помимо этого, застройщик ведет активную деятельность по улучшению дорожно-транспортной сети. Объект расположен на территории, прилегающей к Калининскому району, рядом со станцией метро «Девяткино».

Корпус 12 – это кирпично-монолитный 9-этажный дом на 214 квартир. Общая площадь здания составляет 11,9 тысяч квадратных метров.

ГК «ЦДС» — один из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на протяжении 17 лет успешно работает в сфере жилищного строительства. На счету компании более 40 завершенных проектов новостроек, реализованных самостоятельно и в партнерстве с другими строительными компаниями.

В настоящее время «ЦДС» ведет строительство и продажу квартир в Петербурге и Ленинградской области в 17 жилых комплексах. Это готовые и строящиеся дома, а также проекты комплексного освоения территории.

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