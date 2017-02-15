Песков о прессе США: Не читайте утренних газет

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикации в CNN и The New York Times, призвал с осторожностью относиться к газетным сообщениям и ссылкам на неназванные источники.

Его слова в среду, 15 февраля, передает "Лента.ру". «Там ссылки на пять разных источников и ни один из них не называется. Это смехотворно», ― сказал Песков и рекомендовал «не верить газетным сообщениям, ибо очень сложно сейчас настоящее от подделок, "уток" отличить».

Он также косвенно процитировал фразу из романа Михаила Булгакова «Собачье сердце» «И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет». «Не читайте утренних газет», ― сказал Песков.

Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщения CNN и The New York Times о том, что члены предвыборного штаба президента США Дональда Трампа неоднократно говорили по телефону с представителями российской разведки.

Напомним, что эти слухи, активно тиражируемые прессой США, уже привели к громкой отставке в команде Трампа. Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку из-за обвинений в том, что он скрыл факт обсуждения антироссийских санкций США с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.