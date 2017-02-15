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15.02.2017 15:04
Красиво жить: Что ждет рынок апартов в 2017 году?
Что происходит с арендой жилья в Петербурге в зависимости от изменений на валютном рынке? Какое время года наиболее благоприятно для приобретения апартаментов? В программе "Квадрат" об этом и многом другом рассказывают Сергей Ногай, руководитель проекта "Салют!", и Николай Антонов, гендиректор "МТЛ".
Ведущий программы "Квадрат" – Дмитрий Синочкин, шеф-редактор еженедельника «Недвижимость и строительство Петербурга»:
Аудиоподкаст программы:
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