Красиво жить: Что ждет рынок апартов в 2017 году?

15.02.2017 15:04

Что происходит с арендой жилья в Петербурге в зависимости от изменений на валютном рынке? Какое время года наиболее благоприятно для приобретения апартаментов? В программе "Квадрат" об этом и многом другом рассказывают Сергей Ногай, руководитель проекта "Салют!", и Николай Антонов, гендиректор "МТЛ".