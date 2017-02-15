ЗакС поддержал переименование МО "Парнас" в "Сергиевское"

Законодательное собрание Петербурга 15 февраля проголосовало за смену наименования МО «Парнас» на МО «Сергиевское». Согласно пояснительной записке, смена названия нужна для того, чтобы отразить «исторические, культурные и иные местные традиции и особенности территории муниципального образования, а также по многочисленным обращениям жителей муниципального образования».

Глава округа Алексей Черезов, выступивший сегодня в городском парламенте, заявил депутатам, что переименование поддержали не менее 10 тысяч жителей округа, которые поставили свои подписи под соответствующей инициативой, передает корреспондент "Фонтанки" из Мариинского дворца. Также Черезов отметил то, что округ постоянно путают с одноименной оппозиционной партией и жителям во время выборов не раз приходилось разъяснять, что муниципальный округ и оппозиционеры никак не связаны друг с другом.

В первом чтении за документ проголосовали 35 депутатов, 13 выступили против. Объяснения, каким образом Сергий Радонежский связан именно с территорией МО «Парнас», в законопроекте не приводятся, однако к нему прикладывается обращение к митрополиту Петербургскому и Ладожскому с просьбой о благословении.

Напомним, что идея переименовать муниципалитет принадлежит депутату Евгению Марченко. Он также уверял, что люди не могут разобраться и часто путают название муниципального образования "Парнас" с названием партии, промзоны "Парнас", метро "Парнас" и колбасного завода.

На данный момент Марченко перешёл из Законодательного собрания в Государственную думу, его позицию в городском парламенте поддержал единоросс Юрий Гладунов, сообщив, что профильная комиссия поддержала принятие документа о переименовании. Также за выступил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, заявив, что Сергий Радонежский может и не имеет отношения к округу, зато близок душе и сердцу каждого православного.

Против выступили оппозиционные фракции ЗакСа. Так, эсер Александр Егоров сообщил, что переименование вызовет путаницу: в Петродворцовом районе существует посёлок Сергиевка. А эсер Алексей Ковалев обратил внимание, что решение о переименовании должна принимать Топонимическая комиссия. В свою очередь член фракции "Партия Роста" Максим Резник заметил, что переименование – довольно сложный процесс. "Легче Андрея Пивоварова (руководитель регионального отдела партии ПАРНАС. – Прим. ред.) избрать главой муниципалитета, чем его переименовать", – заметил он.