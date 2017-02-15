Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал квартал «Энфилд»

Теперь покупатели могут приобрести жилье в квартале по ипотечным программам банка «Санкт-Петербург».

Чтобы получить кредит, необходимо иметь не менее 15% от общей стоимости жилья, максимальная сумма ипотеки может составить до 8 млн. рублей.

При этом процентная ставка варьируется от 11,25% до 12,5% годовых.

Напомним, что квартал «Энфилд» также аккредитован «Сбербанком», банками «ВТБ24», «БФА» и «Уралсиб». В продаже представлен корпус №2, самое выгодное предложение на данный момент – студия 25,5 кв.м. по цене 1,72 млн. рублей. Забронировать квартиру и задать все интересующие вопросы Вы можете по телефону: +7 (812) 320-0-320.

Справка о ГК «Арсенал-Недвижимость»

