В Петербурге прокуратура борется с сервисом для симулянтов

Прокуратура Невского района Петербурга через суд пытается прекратить торговлю больничными листами в Интернете. Ассортимент документов для «уклонистов» от работы и учебы проверяющие нашли сразу на нескольких сайтах.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства 15 февраля, интернет-торговля поддельными справками и больничными листами с доставкой на дом поставлена на широкую ногу. На сайтах опубликованы каталоги с прайс-листами, а также электронные бланки заказов.

В ведомстве напомнили, что за изготовление и сбыт подобных фальшивок положена уголовная ответственность, впрочем, как и за использование подобных справок.

В настоящий момент прокуратура обратилась в Невский районный суд с требованием признать информацию на сайтах запрещенной и ограничить к ним доступ.