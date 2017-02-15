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15.02.2017 11:58

В Петербурге прокуратура борется с сервисом для симулянтов

Прокуратура Невского района Петербурга через суд пытается прекратить торговлю больничными листами в Интернете. Ассортимент документов для «уклонистов» от работы и учебы проверяющие нашли сразу на нескольких сайтах.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства 15 февраля, интернет-торговля поддельными справками и больничными листами с доставкой на дом поставлена на широкую ногу. На сайтах опубликованы каталоги с прайс-листами, а также электронные бланки заказов.

В ведомстве напомнили, что за изготовление и сбыт подобных фальшивок положена уголовная ответственность, впрочем, как и за использование подобных справок.

В настоящий момент прокуратура обратилась в Невский районный суд с требованием признать информацию на сайтах запрещенной и ограничить к ним доступ.


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