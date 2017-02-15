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Строительство
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15.02.2017 11:57
5 Комментариев

Строители обложат себя социальным оброком

Фонд строительства социальных объектов с бюджетом до 9 млрд рублей предложили создать девелоперы Петербурга. Он должен уравнять все компании в деле возведения школ и детских садов.
Строители обложат себя социальным оброком
Татьяна Тимирханова/Интерпресс

Застройщики города откликнулись на предложение Смольного самим разработать прозрачные правила рынка. В Петербурге может появиться аналог налога или, скорее, оброка. Объем социальных обязательств предложено определять исходя из площади новостроек. Это избавит Смольный от ручного управления при согласовании проектов и лишит преференций крупные компании.

Социальные объекты вошли в сметы частных застройщиков в 2012-м. В тот год очереди в детсады доросли до 5 тысяч человек. А Смольный вынужденно признался, что не успевает за хаотично растущей застройкой, в бюджете денег на исполнение обязательств нет.

За 4 года компании вложили в сады и школы 18,5 млрд рублей. Но до сих пор схема распределения обязательств остается загадкой. Только половина объектов передается в бюджет бесплатно, остальные город выкупает по себестоимости или берет в аренду.

Судьбу каждого здания застройщики и Смольный решают на переговорах, перед согласованием проекта. Удачливее всех – «Группа ЛСР». За следующие 7 лет город выкупит у нее 9 социальных объектов, еще 13 — возьмет в аренду по льготной ставке, сообщили в комитете по имущественным отношениям. 

Четыре объекта городу продаст «Лидер групп», по 2 – «Дальпитерстрой», УК «Теорема», ХК «Форум» и «Ойкумена».

Единых правил нет, признавался в декабре прошлого года вице-губернатор Игорь Албин. Он-то и предложил застройщикам вывести справедливую формулу — такую, чтобы все игроки оказались в равных условиях.

В январе застройщики встретились. «В ходе мозгового штурма родилась концепция, – рассказал гендиректор «Объединения строителей СПб» Алексей Белоусов. – Город создает фонд, в который поступают деньги застройщиков, одна и та же сумма в привязке к квадратному метру. А эти средства расходуются на строительство социальных объектов».

Размер платежей пока определен очень условно — 3 тысячи рублей за «квадрат» общей площади квартир. Его еще скорректируют на основе статистики, объяснил Алексей Белоусов.

Стандартная многоэтажка в 20 тысяч кв. м — это 60 млн рублей платежей. Их застройщик сможет вложить в строительство садика или школы. Если средства останутся — придется отдать фонду, не хватит — фонд компенсирует разницу от себестоимости.

Второй вариант – просто «откупиться» деньгами. Тогда уже фонд будет заказывать строительство садика и школы самостоятельно.

Рабочее название – «Фонд социальных обязательств». В его правление должны войти и чиновники Смольного, и сами застройщики. Крупные игроки рынка уже одобрили концепцию. В начале весны она будет доработана и представлена в Смольном.

«Идея в том, чтобы сделать эту схему единственной, отказаться от аренды, выкупа, частно-государственного партнерства, – говорит Алексей Белоусов. – Унификация требований – одно из важнейших условий для бизнеса. Иначе кому-то город делает подарок, выкупая детский сад или школу, а кто-то строит их сам и еще два года содержит, пока передает здания городу».

Игорь Албин идею строителей поддержал. «Нужно смотреть детали, юридическую схему, но в целом это возможно», – сказал он «Фонтанке».

«Это более цивилизованный способ определения социальной нагрузки, нежели существующий сейчас, – согласен Вячеслав Семененко, гендиректор «MASTER девелопмент». – Важно, чтобы деятельность фонда была публичной. Должен быть устав, наблюдательный совет. Должно быть ясно, как определяются приоритеты».

В 2013-м Смольный уже заявлял о создании аналогичного фонда. Компаниям, возводившим небольшие проекты, предлагали перечислять средства комитету по строительству. Деньги обещали направить на расширение существующих школ и строительство новых.

За два года подконтрольное комитету ГУП «Управление строительными проектами» собрало около 1,5 млрд рублей. Однако деньги растворились в общем бюджете и до школ не дошли, ранее заявляли застройщики.

«Мы хотим избежать «растворения» денег в бюджете», – говорит Алексей Белоусов. Новый фонд строители предлагают сделать внебюджетной структурой с отдельным спецсчетом.

«Четкая прозрачная схема сбора распределения средств на строительство соцобъектов, бесспорно, необходима», – поддерживает исполнительный директор Setl City Игорь Влащенко. И добавляет: «Но, может быть, гораздо логичнее было бы построить эту работу на основании существующей системы налогообложения. Использовать в этих целях налоги, которые застройщики платят в ходе своей деятельности, на мой взгляд, самый естественный путь».

Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (5)
tai
15 февраля 2017 г. 13:12
и будет у чиновников еще один карман с заначкой: хочу построю детский сад, а хочу — переброшу на очередной стадион... уже проходили
Schwarzfahne
15 февраля 2017 г. 13:08
Аттракцион невиданной щедрости : все эти стратегические уплотнители — узбекстрои-лидер группы-лсеры сдирают один раз стоимость этих детсадиков со своих дольщиков квартир (разбросав их сметы -в стоимость кв. метра) — за их кривобокие гулкие конуры в небоскрёбомуравейниах на месте скверов и межквартального пространства впритык друг к дружке и на старых советских коммуникациях, а потом по второму разу — ещё и и с городского бюджета."Ето конгениально, Киса!"(с)
***
15 февраля 2017 г. 12:53
А зачем нужны такие власти, за которых нужно работать самим и при этом ещё платить налоги, сборы и отчисления?
Теркин
15 февраля 2017 г. 12:22
Глупая затея.
Elena_Leo
15 февраля 2017 г. 12:04
Разворуют.
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