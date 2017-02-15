Открыты продажи коммерческих помещений в корпусах 4.5-1 и 4.5-2 квартала «Галактика» от «ЛенСпецСМУ»

Открылись продажи встроенных коммерческих помещений в корпусах 4.5-1 и 4.5-2 квартала «Галактика», который возводит компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон»).

Указанные корпуса строятся в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. Красуцкого, участок 15.

В продаже находятся коммерческие помещения площадью от 59 кв. м до 169 кв. м. До 28 февраля 2017 года на них действует 10% скидка в случае единовременной оплаты. При покупке также можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика, действующей до марта 2020 года. Размер первоначального взноса: от 20% стоимости коммерческого помещения.

Встроенные коммерческие помещения в жилых комплексах «ЛенСпецСМУ» всегда пользуются повышенным спросом со стороны предпринимателей и покупателей, которые стремятся к грамотному инвестированию средств. Широкая линейка предложения встроенных помещений позволяет размещать в жилых комплексах Компании коммерческие структуры различного назначения. Магазины шаговой доступности, аптеки, салоны связи, отделения банков, детские развивающие центры, кафе и кондитерские – все это позволяет сделать еще один шаг навстречу созданию комфортной жилой среды в домах «ЛенСпецСМУ».

Справка о ГК Эталон

