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15.02.2017 11:44

Нападающий «Зенита» Гасилин намерен перейти в «Амкар»

Нападающий «Зенита» Алексей Гасилин может перейти в «Амкар». Футболист едет в Пермь за игровой практикой.

Как 15 февраля сообщил «Фонтанке» отец и по совместительству агент 20-летнего футболиста, Гасилин уже побывал на просмотре в пермской команде.

«Алексей полностью устроил «Амкар», а «Амкар» полностью устроил нас. Это команда Премьер-лиги, из первой восьмерки. У Алексея есть желание играть и прогрессировать. Теперь все упирается в решение «Зенита»: отпустят ли его в Пермь или нет», – заявил папа футболиста Евгений Гасилин по телефону корреспонденту «Фонтанки».

Сейчас игрок вернулся в расположении «Зенита-2», который в эти дни принимает участие в Кубке Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на Кипре.

В текущем сезоне Гасилин принял участие в 19 матчах (16 в стартовом составе) за «Зенит-2» в ФНЛ. В них он забил 8 голов. За основной состав петербургского клуба 20-летний футболист провел один матч — в Кубке России против «Тамбова» (5:0). Гасилин вышел на 68 минуте и результативными действиями не отметился.

Напомним, в августе 2016 года Алексей Гасилин продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2018/19. 20-летний воспитанник клубной Академии, Гасилин дебютировал в основном составе «Зенита» в мае 2013 года, через две недели после победы на юношеском Евро в составе сборной России U-17. Сезон-2015/16 провел во второй команде «Шальке-04», отыграл 33 матча и забил 14 голов.


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