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15.02.2017 18:28
2 Комментариев

Петербургский трамвай становится частным

Вслед за идей передать трамвайную сеть Красногвардейского района в районе станции метро «Ладожская» частным инвесторам для бизнеса готовят ещё два проекта: трамвайную линию от строящейся станции метро «Шушары» в Колпино и трамвайную линию во Всеволожск.
Петербургский трамвай становится частным
Сергей Куликов/Интерпресс

Какие перспективы у частных инвестиций в городской трамвай и насколько это является благом для Петербурга, разбиралась «Фонтанка».

В августе-сентябре этого года случится крупное событие для транспортной сети Петербурга: должен заработать первый проект частного трамвая в городе. Трамвай будет запущен по закрытому на данный момент маршруту №8 от станции метро «Ладожская» по проспекту Косыгина, проспекту Наставников до конечной станции на Хасанской улице. Пути на участке проспекта Наставников от проспекта Косыгина до Хасанской улицы уже демонтированы, производятся работы по их замене за счёт частных средств концессионера, состоящего из консорциума строительных компаний «ЛСР», «Лидер» и компании, специализирующейся на ремонте путей – «МК-20СХ». До запуска этого маршрута следует отремонтировать пути и на участке проспекта Косыгина от станции метро «Ладожская» до улицы Передовиков. Второй участок проспекта – от улицы Передовиков до проспекта Наставников – недавно уже был отремонтирован силами города.

После строительства трамвайного парка на Индустриальном проспекте, закупки новых вагонов и ремонта путей на оставшемся куске проспекта Наставников, а также на Ириновском проспекте и Рябовском шоссе, проект будет полностью реализован.

Естественным продолжением этой концессии является проект по строительству трамвайной линии во Всеволожск. Предполагается создание линии от Ириновского проспекта, которая дойдёт до южной части Всеволожска. Линия должна пройти  и через строящиеся кварталы бывшего Ржевского аэродрома, где в перспективе возникнут жилые кварталы для 33 тысяч жителей. Строительством этих кварталов занимается всё та же "ЛСР". Трамвайная линия позволит увеличить стоимость квадратного метра жилья за счёт улучшения транспортной доступности района. А за счёт присоединения к существующей трамвайной сети, которая будет обслуживаться всё той же концессией, отпадёт необходимость в строительстве отдельного трамвайного парка и дополнительных путей прямо до метро «Ладожская».

По похожей схеме может быть реализован другой проект – трамвайная линия от станции метро «Шушары» до города Колпино. Трамвайная линия пройдёт вдоль Софийской улицы и будет заканчиваться на границе города Колпино, у Пролетарской улицы, к которой планируется подвести сеть автобусов. В отличие от проекта в Красногвардейском районе здесь концессионеру предстоит построить всю инфраструктуру с нуля, включая пути, собственное депо, и закупить подвижной состав. По словам концессионера, проектирование намечено на 2018 год, а строительство – на 2019-й.

скриншот из "видеопрезентации " трамвайной системы
скриншот из "видеопрезентации " трамвайной системы

Этот проект имеет большие перспективы, так как создаёт новый транспортный коридор из почти двухсоттысячного Колпино в Санкт-Петербург. Кроме того, в отличие от электричек, трамвай будет ходить в течение всего дня без дневных перерывов, что ещё больше привлечёт внимание и доверие пассажиров. Пока неизвестно, по какой схеме будет производиться оплата проезда. Если, как и в случае с сетью в Красногвардейском районе, в трамвае будут действовать все виды проездных билетов, существующие в городе, данный проект будет ждать большой успех. Если же тарифная система будет без интеграции с существующей сетью метро и автобусов, то пассажиры, наоборот, могут отвернуться от новой линии, ведь вся система предполагает наличие пересадок: сначала на автобусах в Колпино до трамвая, затем из трамвая в метро и далее по Санкт-Петербургу.

Пока проект не предусматривает и трассировку по самому городу Колпино, в том числе пересадку на железную дорогу. Не реализуется способность трамвая быть скоростным на одних участках и идти по городским улицам, собирая пассажиров, на других. Впрочем, грамотная организация автобусного движения по Колпино может компенсировать эту проблему.

Все эти проекты объединяет ряд недостатков. Трамвайная сеть, по сути, разрывается на несколько частей. Особенно это проявляется в Красногвардейском районе, где по Ириновскому проспекту и Большой Пороховской улице проходят маршруты трамваев №10, 30, а также временно идущего по сокращённой трассе №7. Впрочем, их пассажиропоток на этом участке невелик, поэтому это не играет критической роли. Кроме того, ничто не мешает заключить соглашение о совместном использовании небольшого участка путей на Ириновском проспекте до кольца на ул. Коммуны, чтобы сохранить маршрут №7 по его обычной трассе. Инвестор подтверждает техническую возможность запуска маршрутов «Горэлектротранса» по их сети. Она предусмотрена в концессионном соглашении. Главное, чтобы подвижной состав, который будет использоваться на «общих» участках, соответствовал техническим требованиям.

Другой недостаток заключается в том, что сейчас строится новая трамвайная линия по Гранитной улице – от Ладожского вокзала до конечной станции «Малая Охта». Сама конечная станция также перестраивается, чтобы принимать гораздо больше вагонов, чем она может принять сейчас, в расчёте на стоянку всех вагонов, которые ныне идут до станции метро «Ладожская». Так как концессионер покупает двухсторонние вагоны, то, скорее всего, все трамвайные маршруты продолжат ходить только до «Ладожской». Так что строительство новой трамвайной линии и одной из самых больших конечных станций в городе потеряет почти весь смысл. В это же время востребованным является строительство трамвайной линии на продолжении ул. Маршала Казакова, но пути там пока не прокладывают.

Но самая главная проблема разрыва сети заключается в отсутствии так называемого эффекта синергии. В «Горэлектротрансе» существует ряд служб, которые обслуживают сразу всю сеть в городе: ремонтируют пути, следят за контактной сетью и т.д. В случае появления нового перевозчика на трамвайных рельсах ему придётся создавать все эти службы с нуля или договариваться об их аренде у «Горэлектротранса». 

Есть и финансовый аспект. Во всех договорах, заключаемых по такой схеме с концессионером, предполагается, что частные трамваи будут везти не менее определённого количества пассажиров в год. По сообщению концессионера, сеть должна перевозить минимум 33,2 миллиона пассажиров в год, что значительно больше существующего пассажиропотока. Такой рост потока может произойти при грамотной организации движения и частичной отмене дублирования маршрутов. Но если план по пассажиропотоку не выполняется, то город должен будет выплатить денежную компенсацию на покрытие выпадающих доходов. Такая схема уже применена в соглашении по Западному скоростному диаметру, и в бюджет Петербурга приходится закладывать миллиардные расходы по этому соглашению. Так что, если прогнозы по пассажиропотокам, которые были заложены в договоре, выполнены не будут, город получит в нагрузку дополнительные денежные расходы, либо ему придётся искусственно повышать пассажиропоток, отменяя все  хотя бы немного дублирующие маршруты общественного транспорта.

Другая финансовая проблема связана с сетью в Красногвардейском районе. Маршруты № 8,10, 59 и 64 являются одними из самых популярных в городе. После перехода этой сети в частные руки придётся либо сокращать количество вагонов, либо перенаправить их на менее нагруженные маршруты. Так как затраты на вагоны не изменятся, а выручка с них упадёт, то «Горэлектротрансу» понадобится больше субсидий для их обслуживания. Есть и альтернативный вариант: оперативно заняться обособлением трамвайного движения по городу, что привлечёт дополнительный пассажиропоток, а значит, окупит затраты, а также вернуть трамвай в центр города, например на лежащие без использования пути на Литейном проспекте. Для этого нужна политическая воля руководства города и понимание важности этой проблемы. Если частникам будут продолжать передаваться другие линии в городе, а о таких планах уже писала «Фонтанка», то «Горэлектротрансу» могут остаться только самые убыточные маршруты с большими субсидиями, что может поставить вопрос закрытия движения по ним вместо их модернизации.

Но в целом в случае успеха этих проектов город наглядно покажет, что частное использование трамвайной сети может быть намного более эффективным, чем государственное. Скорее всего, город поможет частному трамваю выстроить приоритет на дорогах, в том числе на перекрёстках. Частный трамвай не будет работать по принципу «как бы чего не вышло», часто необоснованно вводя ограничения скорости, чем только отталкивая пассажиров. Вполне вероятно, что в результате таких концессий мы сможем получить в Петербурге современный трамвай, работающий по принципиально новым стандартам. Да, всё это мог сделать сам город, привлекая деньги из бюджета либо заёмные средства на льготных условиях, но за все последние годы власти так и не смогли вывести петербургский трамвай на должный уровень. Может быть, это получится у частной компании?

Арсений Афиногенов, специально для «Фонтанки.ру»


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комментарии пользователей (2)
Oleg_I
15 февраля 2017 г. 18:57
Типичный государственный капитализм: прибыль частникам, расходы — бюджету. С какого перепугу концессионерам стараться выстраивать грамотное движение, когда все их недополученные доходы что так, что эдак компенсирует Смольный?
b48
15 февраля 2017 г. 18:53
Матвиенко трамвайные маршруты уничтожала, Полтавченко — восстанавливает. Оба при деле.
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