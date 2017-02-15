Минобороны России запустило официальную страницу в «Одноклассниках»

Информацию о деятельности Минобороны России теперь можно узнать в популярной среди русскоязычной аудитории социальной сети «Одноклассники».

О запуске страницы 15 февраля сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства. На ней в режиме онлайн обещают размещать сообщения о ежедневной учебной и боевой работе подразделений всех видов и родов войск, во всех военных округах, флотах и базах за рубежом. Информационная лента будет "постоянно пополняться уникальными фото- и видеоматериалами, в том числе с учений и тренировок".

Кроме того, подписчики страницы Минобороны России в «Одноклассниках» смогут принять участие в акции ко Дню защитника Отечества #ЯСлужил – поделиться своими историями о службе в Вооруженных силах, фотографиями и видео, рассказывающими о трудовых армейских буднях, досуге, запомнившихся моментах и интересных случаях.

На сегодняшний день Минобороны России уже имеет официальные страницы в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook, Twitter, YouTube и Instagram. Общее количество их постоянных подписчиков превышает 700 тыс. российских и зарубежных интернет-пользователей.