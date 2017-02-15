Мост Александра Невского будут разводить две ночи подряд

Водная переправа через Неву, соединяющая Невский проспект с Заневским, будет разведена в ночь на 16 и 17 февраля. Это необходимо для технического обслуживания разводных механизмов.

Как сообщает 15 февраля комитет по развитию транспортной инфраструктуры Смольного, мост Александра Невского будет недоступен для пешеходов и автомобилистов в ночь с четверга на пятницу и с пятницы на субботу с 2:20 до 5:10 утра.

Напомним, в начале месяца мост уже разводили для проведения плановых работ .