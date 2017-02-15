Депутаты Петербурга обратились к Мединскому с просьбой спасти РНБ от объединения с Ленинкой
Депутаты ЗакСа Петербурга направили министру культуры Владимиру Мединскому обращение в связи с грядущим объединением Публички с Ленинкой. За проект обращения на пленарном заседании 15 февраля проголосовали 49 парламентариев.
В документе, который озвучила единоросс Юлия Мартемьянова, депутаты напоминают об «общероссийской стратегической важности» Российской научной библиотеки как научного и культурного центра, слияние с московской Российской государственной библиотекой, считают они, может вызвать осложнения в работе с редкими документами, «привести к недоступности для читателей новых книг» и «нивелирует суть РНБ как хранилища всей печатной продукции Российской Федерации».
Депутаты подчёркивают, что одновременное хранение книг в Публичке и Ленинке «страхует наше общество от… утрат». В качестве примера они приводят пожар 2015 года в Институте научной информации по общественным наукам РАН, «в результате которого утрачены представленные в единственном экземпляре» редкие издания и архивные документы.
Также яблочник Михаил Амосов и глава комиссии по культуре Максим Резник обратили внимание на увольнение библиографа Публички Татьяны Шумиловой, которая больше 30 лет проработала в библиотеке и была уволена за участие в пресс-конференции новым директором РНБ Александром Вислым – «жуком-ликвидатором из Москвы» (по определению оппозиционеров).
Справка:
Напомним, в январе 2017 года стало известно, что глава РНБ Александр Вислый и руководитель РГБ Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ. Оригинал письма общественность не видела, о документе стало известно от библиотечного сообщества. Позже ведущие библиотекари и учёные страны обратились к президенту Владимиру Путину с контрзаявлением, где говорилось о кризисе в двух библиотеках, который может возникнуть в связи с неосторожным решением.
В начале февраля из РНБ уволили библиографа Татьяну Шумилову, публично раскритиковавшую решение руководства. По сведениям «Фонтанки», приказ об увольнении мог быть подготовлен из-за недовольства министра культуры Владимира Мединского.