Депутаты Петербурга обратились к Мединскому с просьбой спасти РНБ от объединения с Ленинкой

Депутаты ЗакСа Петербурга направили министру культуры Владимиру Мединскому обращение в связи с грядущим объединением Публички с Ленинкой. За проект обращения на пленарном заседании 15 февраля проголосовали 49 парламентариев.

В документе, который озвучила единоросс Юлия Мартемьянова, депутаты напоминают об «общероссийской стратегической важности» Российской научной библиотеки как научного и культурного центра, слияние с московской Российской государственной библиотекой, считают они, может вызвать осложнения в работе с редкими документами, «привести к недоступности для читателей новых книг» и «нивелирует суть РНБ как хранилища всей печатной продукции Российской Федерации».

Депутаты подчёркивают, что одновременное хранение книг в Публичке и Ленинке «страхует наше общество от… утрат». В качестве примера они приводят пожар 2015 года в Институте научной информации по общественным наукам РАН, «в результате которого утрачены представленные в единственном экземпляре» редкие издания и архивные документы.

Также яблочник Михаил Амосов и глава комиссии по культуре Максим Резник обратили внимание на увольнение библиографа Публички Татьяны Шумиловой, которая больше 30 лет проработала в библиотеке и была уволена за участие в пресс-конференции новым директором РНБ Александром Вислым – «жуком-ликвидатором из Москвы» (по определению оппозиционеров).