Лавров завтра встретится с новым главой Госдепа

Глава МИД России Сергей Лавров и новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведут встречу в Бонне 16 февраля, передает ТАСС. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

По ее словам, прорабатываются встречи в Бонне с главами МИД Китая, Бразилии и ЮАР.

Также Лавров проведет 16 февраля в Москве переговоры со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Ранее сообщалось, что Лавров и Тиллерсон в Германии обсудят ситуацию в Сирии.