ЗакС отказался заступаться за Европейский университет

Яблочник Борис Вишневский предложил Законодательному собранию Санкт-Петербурга заступиться за Европейский университет. Соответствующий запрос губернатору депутат зачитал на пленарном заседании 15 февраля.

Как сообщает корреспондент "Фонтанки", парламентарий предложил коллегам обратиться к Георгию Полтавченко с просьбой отозвать документ о расторжении договора с вузом, так как в этом случае университет лишится лицензии, а город – уникального научно-исследовательского и учебного центра.

В свою очередь, представители фракции "Единой России" возразили.

"Почему кому-то можно ломать перегородки, а кому-то – нет?" – спросил депутат Юрий Бочков.

В ответ Вишневский сообщил, что незначительные изменения не коснулись охраняемой части здания-памятника.

Также представители "Единой России" заметили, что вопрос уже разбирается в арбитражном суде.

В итоге в поддержку Европейского университета проголосовало всего 11 депутатов, что недостаточно для утверждения запроса.