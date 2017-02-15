ЗакС отказался заступаться за Европейский университет
Яблочник Борис Вишневский предложил Законодательному собранию Санкт-Петербурга заступиться за Европейский университет. Соответствующий запрос губернатору депутат зачитал на пленарном заседании 15 февраля.
Как сообщает корреспондент "Фонтанки", парламентарий предложил коллегам обратиться к Георгию Полтавченко с просьбой отозвать документ о расторжении договора с вузом, так как в этом случае университет лишится лицензии, а город – уникального научно-исследовательского и учебного центра.
В свою очередь, представители фракции "Единой России" возразили.
"Почему кому-то можно ломать перегородки, а кому-то – нет?" – спросил депутат Юрий Бочков.
В ответ Вишневский сообщил, что незначительные изменения не коснулись охраняемой части здания-памятника.
Также представители "Единой России" заметили, что вопрос уже разбирается в арбитражном суде.
В итоге в поддержку Европейского университета проголосовало всего 11 депутатов, что недостаточно для утверждения запроса.
Справка:
Напомним, в 2016 году после многочисленных проверок, в том числе по запросу депутата Госдумы РФ Виталия Милонова, Рособрнадзор заявил о нарушениях в Европейском университете и приостановил его лицензию. При этом в учебном учреждении заявляли, что все нарушения уже устранили. После обращения в арбитражный суд Москвы приостановка лицензии была заморожена на время разбирательств.
А в январе 2017 года стало известно, что вуз выселяют из исторического здания на Гагаринской улице. Смольный, недовольный перепланировками в здании, решил расторгнуть договор аренды, заключенный в 2011 году.
Как утверждали эксперты, гонения на вуз связаны с его учредителем — бывшим министром финансов РФ Алексеем Кудриным: с первыми проверками в университет нагрянули как раз тогда, когда Кудрина назначили заместителем председателя экономического совета при президенте и поручили ему готовить пакет экономических реформ.