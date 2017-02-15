РФ может вернуться к проекту "Южный поток"

Газопроводный проект "Южный поток", приостановленный в 2014 году, возможно, будет реализован. Об этом на бизнес-форуме в болгарской Варне заявил атташе по торговле России в Болгарии Игорь Илингин.

Россия в декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции ЕС объявила о прекращении работы по "Южному потоку", который должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии, в пользу нового газопровода в сторону Турции ("Турецкий поток").

"Вероятно, проект ("Южного потока". — Прим. ред.) будет реализован", — приводит издание Dnevnik 15 февраля слова Илингина, который при этом напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что Москве нужны "железобетонные гарантии" Софии для того, чтобы вернуться к данному проекту.

Также, по словам торгового атташе в Болгарии, российские инвесторы проявляют интерес и к другим проектам, которые можно реализовать в порту Варны, так как этот порт благодаря своему выгодному расположению в последнее время приносит хорошую прибыль.